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A legféltékenyebb és legbirtoklóbb partnerek a kapcsolatban – íme a csillagjegyek rangsora
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A legféltékenyebb és legbirtoklóbb partnerek a kapcsolatban – íme a csillagjegyek rangsora

Farkas Izabella
Írta 2026.10.16.
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Mely csillagjegyek viselik a legnehezebben a féltékenységet, és kik hajlamosak a birtokló viselkedésre? Íme a rangsor.

A féltékenység egyeseknél csak ritkán bukkan fel, mások viszont a kapcsolat minden pillanatában igénylik a biztonságot és a megerősítést. Vannak, akik nehezen viselik, ha párjuk mások figyelmét is élvezi, és olyanok is, akik hajlamosak túlzottan ragaszkodni a szerelmükhöz. Megmutatjuk, mely csillagjegyek lehetnek a legféltékenyebbek és legbirtoklóbbak egy párkapcsolatban.

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A Skorpió nem kiabál, nem jelenetezik, inkább csendben figyel. Ha a partnere új munkahelyi kollégájáról mesél túl lelkesen, a Skorpió másnap már tudni fogja a kolléga nevét, beosztását és azt is, hányszor írtak egymásnak. Nem a bizalmatlanság hajtja, hanem az, hogy mindent tudni akar azokról, akik fontosak neki, és ez könnyen átcsap ellenőrzésbe.

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