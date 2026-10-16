A legféltékenyebb és legbirtoklóbb partnerek a kapcsolatban – íme a csillagjegyek rangsora

A féltékenység egyeseknél csak ritkán bukkan fel, mások viszont a kapcsolat minden pillanatában igénylik a biztonságot és a megerősítést. Vannak, akik nehezen viselik, ha párjuk mások figyelmét is élvezi, és olyanok is, akik hajlamosak túlzottan ragaszkodni a szerelmükhöz. Megmutatjuk, mely csillagjegyek lehetnek a legféltékenyebbek és legbirtoklóbbak egy párkapcsolatban.
1. Skorpió
A Skorpió nem kiabál, nem jelenetezik, inkább csendben figyel. Ha a partnere új munkahelyi kollégájáról mesél túl lelkesen, a Skorpió másnap már tudni fogja a kolléga nevét, beosztását és azt is, hányszor írtak egymásnak. Nem a bizalmatlanság hajtja, hanem az, hogy mindent tudni akar azokról, akik fontosak neki, és ez könnyen átcsap ellenőrzésbe.
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