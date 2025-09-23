A kamasz gyerekem igazi „önismereti tanfolyamot” tart nekem
iStock

Címlap / Életmód / Család / A kamasz gyerekem igazi „önismereti...

A kamasz gyerekem igazi „önismereti tanfolyamot” tart nekem

Szabó Erzsébet
Írta 2025.09.23.

Az önismeret gyakran nemcsak könyvekből és tanfolyamokból ered, hanem a mindennapi életünk részévé válik, különösen, ha kamasz gyermekeinkkel foglalkozunk. Ezek a helyzetek mélyebb önismerethez vezethetnek, és segíthetnek feldolgozni a múltból származó elakadásainkat.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

Mindig azt hittem, hogy az önismerethez könyvek, tanfolyamok, terápiák kellenek. Ma már látom, hogy ezekre is szükség van, de számomra a legintenzívebb önismereti kurzust a saját gyerekem indította el – ráadásul kérés nélkül és teljesen ingyen.

Nem tett mást, csak újra és újra megnyomta azokat a gombjaimat, amikről addig azt hittem, hogy nem is léteznek. Aztán kiderült: nagyon is vannak, és bőven van dolgom velük.

Ez az „ingyenes tanfolyam” nem mindig kellemes. Van, hogy totálisan kiborít vagy zavarba ejt, könnyeket csal a szemembe, de közben egyetlen dologban biztos lehetek: közelebb visz önmagamhoz. Ma már tisztán látom, hogy a kiskamasz lányom a legélesebb tükröt tartja elénk. Ebben a tükörben nemcsak őt látom, hanem a saját múltamat, a félelmeimet és a feldolgozatlan sebeimet is.

Olvass még a témában

Amikor a múlt hirtelen visszatér

Emlékszem arra a pillanatra, amikor a lányom először jött haza azzal, hogy kiközösítették. Szekálták, nem fogadták be a közösségbe és elfutottak előle, így nem tudott senkivel játszani.

Ahogy hallgattam a történeteit, hirtelen visszacsöppentem a saját gyerekkoromba és nem tudtam egy épkézláb tanácsot sem adni neki. Az általános iskolás éveim tele voltak azzal a fájdalommal, amit ő érzett.

Akkoriban nem találtam a helyemet és csak sok évvel később, felső tagozat második felében és a gimnáziumban sikerült igazi barátokat szereznem. Azt gondoltam, hogy ez már réges-rég mögöttem van, de amikor a lányommal történt ugyanez, egyszerűen lefagytam.

Csak később értettem meg: nem az ő helyzetére nem volt válaszom, hanem a saját régi sebeimre, ő csupán visszatükrözte azt, ami bennem még mindig ott volt. Mindez beigazolódott a következő csoportos foglalkozáson, ahová nyilván ezt a témát vittem. Ez volt az első alkalom, hogy végre nem kisgyermekkorban vagy transzgenerációs traumában kutakodtam a válasz után, hanem a saját kamaszkoromban találtam meg a blokkot.

A terapeuták szerint a gyermek sokszor a szülő tudattalan mintáit hozza felszínre. Nem arról van szó, hogy az ő története pontos és megváltoztathatatlan másolata lenne a miénknek, hanem arról, hogy az ő élményei által a mi feldolgozatlan érzéseink törnek elő. Ha ezeket képesek vagyunk felismerni és oldani, akkor nemcsak magunkat szabadítjuk fel, hanem őt is valódi támogatással tudjuk segíteni.

Fel kell ismerni, hogy a kamasz- és kiskamaszkor provokatív időszak: a gyerek önállósodni akar, a szülő pedig sokszor fenyegetve érzi magát ebben. Ha azonban nem ösztönösen, „gombnyomásra” reagálunk, hanem tudatosan és átgondoltan, akkor nemcsak nyugodtabb légkört teremtünk, hanem mélyebb bizalmat is építhetünk a kapcsolatunkban.

Oldalak: 1 2

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/2
Következő»

🎯 Mások ezt olvassák

Pollenriadó: ma kritikus értékeket mutat a parlagfű

Pollenriadó: ma kritikus értékeket mutat a parlagfű
Ma Tekla és Líviusz névnapja van – Milyen a személyiségük?

Ma Tekla és Líviusz névnapja van – Milyen a személyiségük?
Mikor kellene családalapításba kezdened? Horoszkópod szerint ekkor

Mikor kellene családalapításba kezdened? Horoszkópod szerint ekkor
Mila Kunis: A Szovjetunióból Hollywood csillagává lett

Mila Kunis: A Szovjetunióból Hollywood csillagává lett
5 állítás, ami ha igaz rád, érzelmileg teljesen kiüresedtél

5 állítás, ami ha igaz rád, érzelmileg teljesen kiüresedtél
Vegánok kontra húsevők: miért utálják olyan sokan a növényi étrend híveit?

Vegánok kontra húsevők: miért utálják olyan sokan a növényi étrend híveit?
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK