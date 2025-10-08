A 4 legrosszabb szokás, ami árt az izmaidnak és az ízületeidnek – és te is csinálod

Bizonyos hétköznapi mozdulatok valójában a legrosszabb szokások közé tartozhatnak az izmaid és ízületeid számára. Ismerd meg azokat a szokásokat, amelyeket az ortopéd sebészek szerint érdemes elkerülni az izmaid és ízületeid egészsége érdekében.

Bár úgy tűnhet, hogy az a kellemetlen derékfájás vagy a térded recsegő érzése egyik napról a másikra jelent meg, jó eséllyel a mindennapi szokásaid is közrejátszanak benne. Bizonyos hétköznapi mozdulatok valójában a legrosszabb szokások közé tartozhatnak az izmaid és ízületeid számára, mivel fokozatosan koptatják őket, még akkor is, ha ezt észre sem veszed. „Ami ilyenkor történik, az az, hogy a tested folyamatosan ki van téve a stressznek, és végül elérkezik az a bizonyos utolsó csepp, ami megtöri a teve hátát” – mondta Rahul Shah, a New Jersey-i Premier Orthopaedic Associates ortopéd gerincsebésze. Olvass tovább, és ismerd meg azokat a szokásokat, amelyeket az ortopéd sebészek szerint érdemes elkerülni az izmaid és ízületeid egészsége érdekében, akkor is, ha jelenleg nem tapasztalsz fájdalmat.

Egyik karoddal a párnád alatt alszol

Oldalt alvók, figyelem! Ha karod a fejed alá teszed alvás közben, az nyomást gyakorolhat a rotátorköpenyedre, és ronthat minden meglévő vállproblémát – mondja David J. Backstein, ortopéd sebész és a Naples Comprehensive Health Különleges Sebészeti Kórház orvosi igazgatója. Ez a testhelyzet gyakorlatilag ugyanazt a terhelést jelenti az ízületnek, mintha a karod a fejed fölé nyújtanád – magyarázza –, ami gyakori kiváltó oka a vállfájdalomnak.

Mit tehetsz helyette: Nem kell lemondanod az oldalt alvásról, a testhelyzet megváltoztatása rontaná az alvásminőségedet. Ráadásul az oldalt fekvés gyakran a legjobb megoldás, ha horkolsz vagy alvási apnoéd van. Inkább próbálj olyan párnát választani, amely körbeöleli a fejed és megtámasztja a nyakad ebben a testhelyzetben, így a karodnak nem kell alátámasztani. Az alsó karodat pedig nyújtsd ki a tested elé, ne felfelé tartsd. Vagy próbáld ki a háton alvást (ha nincs olyan egészségügyi problémád, ami ezt megnehezítené). Dr. Backstein szerint a háton fekvés, ideális esetben enyhén behajlított térdekkel, párnával alátámasztva, a legkisebb terhelést jelenti az ízületeid számára, és egyben a legjobb gerinctartást is biztosíthatja.

