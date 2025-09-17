A 101 éves professzor tippje a hosszú, egészséges élethez

Képzeld el, hogy elmúltál 100 éves, még mindig aktívan és szívesen dolgozol, és úgy érzed, az életed tele van energiával. Fantasztikus, ugye? Dr. John Scharffenberg, a 101 éves táplálkozástudományi professzor pontosan ezt az életet éli. Az amerikai Loma Linda Egyetem népszerű professzora nemcsak a tudományos világban aktív, hanem életmódjával is példát mutat: nap mint nap mozog, és nem is akárhogy.
Dr. Scharffenberg a kertészkedésre és a gyaloglásra esküszik. Szerinte ez a két mozgásforma a hosszú, egészséges élet legfontosabb pillérei. De nem ő az egyetlen, aki így gondolja. Több százéves kort megélt ember is beszámolt már arról, hogy szerintük a mozgás, különösen a rendszeres séta valódi csodaszert jelentenek a szívnek. Egy friss kutatás és egy neves sportkardiológus szerint ráadásul még csak nem is kell feltétlenül a nagy népszerűségnek örvendő napi 10 ezer lépésben gondolkodnunk.
Mit mond a tudomány?
A The Healthy nemrég arról számolt be, hogy egy 2025 augusztusában megjelent nemzetközi kutatás – amelyet Európában és Ausztráliában végeztek, és amely 57 korábbi tanulmányt elemzett – meglepő eredményre jutott: „Napi 7000 lépés klinikailag kimutatható javulást hoz az egészségügyi mutatókban.”
Ez azt jelenti, hogy nem szükséges a 10 ezer lépéses cél ahhoz, hogy hosszú távon csökkentsük a betegségek kockázatát – már 7000 lépés is jelentős egészségügyi előnyökkel jár. Sőt, még ennél is kevesebb is elég lehet.
Dr. Tamanna Singh, a Cleveland Clinic sportkardiológusa még tovább megy: „A szív- és érrendszeri kockázat csökkenését már napi 3500–5000 lépésnél is megfigyeltük.” Sőt, azt is kiemelte, hogy minden egyes plusz 1000 lépés körülbelül 15%-kal csökkentheti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát.
Ez fantasztikus hír azoknak, akik nem tudnak órákat sétálni naponta. Már egy rövid, akár 20 perces séta is számít, ha rendszeresen beépíted a mindennapjaidba.