7 féle pihenésre van szükséged – Mutatjuk, melyik mire jó

Ismerős az érzés, amikor este megfogadod: „Na, ma tényleg időben lefekszem, holnapra kipihenem magam!”, aztán reggel mégis úgy kelsz, mintha átment volna rajtad egy buldózer? Megnyugtatlak: nem csak veled történik ez. Sokszor nem az alvás mennyiségével van a baj, hanem azzal, hogy valójában másfajta pihenés hiányzik az életünkből.
Dr. Saundra Dalton-Smith doktornő kidolgozta a „7 féle pihenés” elméletét, ami szerint nem elég, ha a testünk alszik – a lelkünknek, az elménknek és az érzékeinknek is szüksége van saját kis szünetekre. És amikor ezekből valamelyik hiányzik, akkor érezzük azt, hogy hiába alszunk eleget, mégis totálisan kimerültek vagyunk. Nézzük, melyik az a 7 pihenésforma, és hogyan tudsz belőlük többet becsempészni a mindennapjaidba!
1. Fizikai pihenés – amikor a tested kapja meg, amire vágyik
Ez a legnyilvánvalóbb forma, hiszen az alvás jut eszünkbe elsőként. De itt nem csak a szundi számít.
Olvass még a témában
Passzív pihenés: az alvás, a szieszta, az ágyban töltött idő.
Aktív pihenés: a nyújtás, a jóga, a masszázs vagy akár egy forró fürdő.
Hiányának jelei: állandó izomfájdalom, sóvárgás a kávé és az édesség után, gyenge immunrendszer.
Mit tehetsz?
Aludj 7–9 órát, iktass be rövid délutáni szundikat, nyújtózkodj napközben, és engedélyezz magadnak egy masszázst vagy egy hosszú, illatos fürdőt.