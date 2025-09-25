7 féle pihenésre van szükséged – Mutatjuk, melyik mire jó

Sokszor nem az alvás mennyiségével van a baj, hanem azzal, hogy valójában másfajta pihenés hiányzik az életünkből. Dr. Saundra Dalton-Smith elmélete szerint nem elég, ha a testünk alszik – a lelkünknek, az elménknek és az érzékeinknek is szüksége van saját kis szünetekre.

Ismerős az érzés, amikor este megfogadod: „Na, ma tényleg időben lefekszem, holnapra kipihenem magam!”, aztán reggel mégis úgy kelsz, mintha átment volna rajtad egy buldózer? Megnyugtatlak: nem csak veled történik ez. Sokszor nem az alvás mennyiségével van a baj, hanem azzal, hogy valójában másfajta pihenés hiányzik az életünkből.

Dr. Saundra Dalton-Smith doktornő kidolgozta a „7 féle pihenés” elméletét, ami szerint nem elég, ha a testünk alszik – a lelkünknek, az elménknek és az érzékeinknek is szüksége van saját kis szünetekre. És amikor ezekből valamelyik hiányzik, akkor érezzük azt, hogy hiába alszunk eleget, mégis totálisan kimerültek vagyunk. Nézzük, melyik az a 7 pihenésforma, és hogyan tudsz belőlük többet becsempészni a mindennapjaidba!

1. Fizikai pihenés – amikor a tested kapja meg, amire vágyik

Ez a legnyilvánvalóbb forma, hiszen az alvás jut eszünkbe elsőként. De itt nem csak a szundi számít.

Passzív pihenés: az alvás, a szieszta, az ágyban töltött idő.

Aktív pihenés: a nyújtás, a jóga, a masszázs vagy akár egy forró fürdő.

Hiányának jelei: állandó izomfájdalom, sóvárgás a kávé és az édesség után, gyenge immunrendszer.

Mit tehetsz?

Aludj 7–9 órát, iktass be rövid délutáni szundikat, nyújtózkodj napközben, és engedélyezz magadnak egy masszázst vagy egy hosszú, illatos fürdőt.

