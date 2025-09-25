7 féle pihenésre van szükséged – Mutatjuk, melyik mire jó
iStock

Címlap / Életmód / Lélek / 7 féle pihenésre van szükséged –...

7 féle pihenésre van szükséged – Mutatjuk, melyik mire jó

Fehér Dia
Írta 2025.09.25.

Sokszor nem az alvás mennyiségével van a baj, hanem azzal, hogy valójában másfajta pihenés hiányzik az életünkből. Dr. Saundra Dalton-Smith elmélete szerint nem elég, ha a testünk alszik – a lelkünknek, az elménknek és az érzékeinknek is szüksége van saját kis szünetekre.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

Ismerős az érzés, amikor este megfogadod: „Na, ma tényleg időben lefekszem, holnapra kipihenem magam!”, aztán reggel mégis úgy kelsz, mintha átment volna rajtad egy buldózer? Megnyugtatlak: nem csak veled történik ez. Sokszor nem az alvás mennyiségével van a baj, hanem azzal, hogy valójában másfajta pihenés hiányzik az életünkből.

Dr. Saundra Dalton-Smith doktornő kidolgozta a „7 féle pihenés” elméletét, ami szerint nem elég, ha a testünk alszik – a lelkünknek, az elménknek és az érzékeinknek is szüksége van saját kis szünetekre. És amikor ezekből valamelyik hiányzik, akkor érezzük azt, hogy hiába alszunk eleget, mégis totálisan kimerültek vagyunk. Nézzük, melyik az a 7 pihenésforma, és hogyan tudsz belőlük többet becsempészni a mindennapjaidba!

1. Fizikai pihenés – amikor a tested kapja meg, amire vágyik

Ez a legnyilvánvalóbb forma, hiszen az alvás jut eszünkbe elsőként. De itt nem csak a szundi számít.

Olvass még a témában

Passzív pihenés: az alvás, a szieszta, az ágyban töltött idő.

Aktív pihenés: a nyújtás, a jóga, a masszázs vagy akár egy forró fürdő.

Hiányának jelei: állandó izomfájdalom, sóvárgás a kávé és az édesség után, gyenge immunrendszer.

Mit tehetsz?
Aludj 7–9 órát, iktass be rövid délutáni szundikat, nyújtózkodj napközben, és engedélyezz magadnak egy masszázst vagy egy hosszú, illatos fürdőt.

Oldalak: 1 2 3 4 5 6 7 8

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/8
Következő»
🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

🎯 Mások ezt olvassák

Pollenveszély ma: ez a pollenkoncentráció ma kiemelkedően magas

Pollenveszély ma: ez a pollenkoncentráció ma kiemelkedően magas
Ma ünnepeljük Eufrozina, Kende, Jakab és Kristóf névnapját – fedezd fel a nevek titkait!

Ma ünnepeljük Eufrozina, Kende, Jakab és Kristóf névnapját – fedezd fel a nevek titkait!
Inspiráló magyar sikersztori: stílusos, megfizethető vegán táskák

Inspiráló magyar sikersztori: stílusos, megfizethető vegán táskák
Nők vs. férfiak – A betegségeket és a gyűrődést is jobban bírják a nők?

Nők vs. férfiak – A betegségeket és a gyűrődést is jobban bírják a nők?
Január 13. Ezen a héten ők ünnepelnek: íme, a hét legszebb nevei és meglepő jelentéseik

Január 13. Ezen a héten ők ünnepelnek: íme, a hét legszebb nevei és meglepő jelentéseik
Mit egyél uzsonnára és tízóraira? A két kiegészítő étkezés alapszabályai

Mit egyél uzsonnára és tízóraira? A két kiegészítő étkezés alapszabályai
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK