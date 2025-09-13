7 betegség, ami gyakrabban fordul elő empatikus embereknél

A modern kutatások egyre inkább ráirányítják a figyelmet az empátia és az egészség közötti kapcsolat vizsgálatára. Az empátia képessége, hogy beleéljük magunkat mások helyzetébe és érzéseibe, nem csupán az emberi kapcsolatok szempontjából lényeges, hanem az egyén egészségi állapotára is komoly hatással lehet. Az elmúlt években készült tanulmányok sora tárja fel, hogy az empatikus embereknél bizonyos betegségek előfordulása gyakrabban tapasztalható.

Krónikus stressz és szorongás

A stressz és szorongás jelensége az empátiával rendelkező emberek körében különösen gyakori. Ez részben annak tudható be, hogy hajlamosak mások problémáit fokozottan átélni, ami hosszú távon krónikus stresszhez vezethet. Egy 2018-as, a Psychological Science folyóiratban publikált tanulmány rámutat, hogy az empatikus emberek gyakrabban tapasztalnak szorongásos epizódokat, mivel érzelmileg szorosabban kötődnek mások nehézségeihez.

A megnövekedett stressz szint sajnos hosszútávon fizikai egészségügyi problémákat is okozhat, például szív- és érrendszeri betegségeket vagy alvászavarokat.

Depresszió

A depresszió is gyakran kíséri az empatikus egyéneket, hiszen rendkívül nagy érzelmi teherként élik meg mások fájdalmát, ami fokozott mentális kifáradást okozhat. Több pszichológiai kutatás is alátámasztja, hogy az empátia és a depresszió között szoros kapcsolat áll fenn.

Az empatikus személyek hajlamosak lehetnek arra, hogy önként és dalolva vállalják magukra mások problémáit, ezzel pedig saját lelki egészségüket veszélyeztetik.

