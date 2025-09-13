7 betegség, ami gyakrabban fordul elő empatikus embereknél
iStock

Címlap / Életmód / Egészség / 7 betegség, ami gyakrabban fordul elő...

7 betegség, ami gyakrabban fordul elő empatikus embereknél

Farkas Izabella
Írta 2025.09.13.

A modern kutatások egyre inkább ráirányítják a figyelmet az empátia és az egészség közötti kapcsolat vizsgálatára. Az empátia képessége, hogy beleéljük magunkat mások helyzetébe és érzéseibe, nem csupán az emberi kapcsolatok szempontjából lényeges, hanem az egyén egészségi állapotára is komoly hatással lehet. Az elmúlt években készült tanulmányok sora tárja fel, hogy az empatikus embereknél bizonyos betegségek előfordulása gyakrabban tapasztalható.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Krónikus stressz és szorongás

A stressz és szorongás jelensége az empátiával rendelkező emberek körében különösen gyakori. Ez részben annak tudható be, hogy hajlamosak mások problémáit fokozottan átélni, ami hosszú távon krónikus stresszhez vezethet. Egy 2018-as, a Psychological Science folyóiratban publikált tanulmány rámutat, hogy az empatikus emberek gyakrabban tapasztalnak szorongásos epizódokat, mivel érzelmileg szorosabban kötődnek mások nehézségeihez.

A megnövekedett stressz szint sajnos hosszútávon fizikai egészségügyi problémákat is okozhat, például szív- és érrendszeri betegségeket vagy alvászavarokat.

Depresszió

A depresszió is gyakran kíséri az empatikus egyéneket, hiszen rendkívül nagy érzelmi teherként élik meg mások fájdalmát, ami fokozott mentális kifáradást okozhat. Több pszichológiai kutatás is alátámasztja, hogy az empátia és a depresszió között szoros kapcsolat áll fenn.

Mások ezeket olvassák

Az empatikus személyek hajlamosak lehetnek arra, hogy önként és dalolva vállalják magukra mások problémáit, ezzel pedig saját lelki egészségüket veszélyeztetik.

Oldalak: 1 2 3 4

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/4
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

A parlagfű a csúcson, de enyhíti az eső – készülj az allergiára!

A parlagfű a csúcson, de enyhíti az eső – készülj az allergiára!
Ma Kornél, Lujza és Mór névnapja van. Mit tudunk a személyiségükről?

Ma Kornél, Lujza és Mór névnapja van. Mit tudunk a személyiségükről?
Ma Ágoston, Elemér és Mózes névnapja van. Mit árul el a személyiségük?

Ma Ágoston, Elemér és Mózes névnapja van. Mit árul el a személyiségük?
5 dolog, amivel akaratlanul is idegesíted a kutyádat

5 dolog, amivel akaratlanul is idegesíted a kutyádat
Zsákruhában is lehetsz dögös! 7 stílus szabály, hogy ne pakolj 10 kilót magadra

Zsákruhában is lehetsz dögös! 7 stílus szabály, hogy ne pakolj 10 kilót magadra
Van egy szupernövény, amitől gyönyörű lesz a fogsorod – többek közt

Van egy szupernövény, amitől gyönyörű lesz a fogsorod – többek közt
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK