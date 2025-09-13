7 betegség, ami gyakrabban fordul elő empatikus embereknél

Krónikus stressz és szorongás
A stressz és szorongás jelensége az empátiával rendelkező emberek körében különösen gyakori. Ez részben annak tudható be, hogy hajlamosak mások problémáit fokozottan átélni, ami hosszú távon krónikus stresszhez vezethet. Egy 2018-as, a Psychological Science folyóiratban publikált tanulmány rámutat, hogy az empatikus emberek gyakrabban tapasztalnak szorongásos epizódokat, mivel érzelmileg szorosabban kötődnek mások nehézségeihez.
A megnövekedett stressz szint sajnos hosszútávon fizikai egészségügyi problémákat is okozhat, például szív- és érrendszeri betegségeket vagy alvászavarokat.
Depresszió
A depresszió is gyakran kíséri az empatikus egyéneket, hiszen rendkívül nagy érzelmi teherként élik meg mások fájdalmát, ami fokozott mentális kifáradást okozhat. Több pszichológiai kutatás is alátámasztja, hogy az empátia és a depresszió között szoros kapcsolat áll fenn.
Mások ezeket olvassák
„Ne várj a tökéletesre, csak kezdd el!” – Inspiráló gondolatok a nehéz pillanatokra
Melyik Disney-hercegnő lennél a csillagjegyed szerint?
5 mennyei édesség, amit fogyókúra alatt is ehetsz
Ezekkel a trükkökkel húsmentesen is elvarázsolhatod a szeretteidet – Pintér Dóra vegán életmód tanácsadó válaszol
Az empatikus személyek hajlamosak lehetnek arra, hogy önként és dalolva vállalják magukra mások problémáit, ezzel pedig saját lelki egészségüket veszélyeztetik.