7 apró mondat, amiből felismerheted, hogy valaki manipulál téged

„Biztos túlreagálod a dolgot.“””
Az egyik legáltalánosabb manipulációs technika, amikor valaki azt sugallja, hogy az érzéseid nem érvényesek. Ilyen helyzetben gyakran hallhatsz ehhez hasonló mondatokat: „Biztos túlreagálod a dolgot.” Az ilyen kijelentések célja, hogy téged tegyenek felelőssé a saját érzéseidért, miközben aláássák az önbizalmadat.
Ez a technika különösen veszélyes, mert az embert arra kényszeríti, hogy saját magában kételkedjen, és így könnyen elveszítheti a kapcsolatot saját valóságával és érzéseivel.
„Csak jót akarok neked”
Gyakori manipulációs eszköz az is, amikor valaki megpróbálja elhitetni veled, hogy mindent a te érdekedben tesz. „Csak jót akarok neked” – hallhatod gyakran, ám gyakran ez csak egy ürügy arra, hogy saját érdekeiket érvényesítsék a kapcsolatban.
Itt fontos felismerni a különbséget az őszinte, támogató magatartás és az önző célú, manipulációs viselkedés között. Az őszinte kedvesség valóban a te érdekedet szolgálja, míg a manipuláció csak látszólag.