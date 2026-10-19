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6 virág, amelyet a születési évszakod alapján választhatsz a kertedbe
Unsplash

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6 virág, amelyet a születési évszakod alapján választhatsz a kertedbe

Fehér Dia
Írta 2026.10.19.
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Ha személyesebbé szeretnéd tenni a kertedet, érdemes olyan virágokat választani, amelyek a születési évszakodhoz kapcsolódnak.

Ehhez sem csillagjegy, sem bonyolult számítás nem kell – elég tudnod, melyik évszakban születtél.

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Ha tavasszal születtél, neked való a friss, színes kert

A tavaszi születésűek virágaiban van valami lendület. Nem várnak hónapokig arra, hogy végre történjen valami: amikor eljön az idejük, egyszerűen megjelennek, és rögtön látványosabbá teszik a kertet.

Nárcisz (Narcissus)

A nárcisz az egyik első virág, amelyik jelzi, hogy a télnek tényleg vége. A klasszikus sárga mellett fehér, krémszínű és többféle kétszínű változat is létezik, a kisebb fajták pedig természetesebb hatású kertekben is szépen mutatnak. Ősszel elülteted a hagymákat, tavasszal pedig már csak várni kell a virágzásra.

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