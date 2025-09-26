5+1 jel, hogy a fagyasztódat rossz hőmérsékletre állítottad be
iStock

5+1 jel, hogy a fagyasztódat rossz hőmérsékletre állítottad be

Szabó Erzsébet
Írta 2025.09.26.

A fagyasztó hőmérséklete nagyban befolyásolja az ételek minőségét és az energiaszámládat is. Nézd meg, milyen jelek utalhatnak arra, hogy ideje újra beállítanod a készülékedet.

Amikor rendet rakok a fagyasztóban, szinte lelki békét érzek: a gyümölcsök külön dobozban, a zöldségek katonás sorban, a harmadik fiókban pedig azok az ételek várják a szebb napokat, amelyekből még a legsűrűbb délelőttön is gyors ebéd készülhet.

Ez a rend egészen addig tart, amíg be nem fut egy nagy leárazás, amikor alaposan feltankolok, és örülök, hogy egyáltalán el tudok pakolni. De a zsúfoltságon túl van egy sokkal fontosabb tényező is, ami befolyásolja, hogyan őrzi meg a fagyasztó az ételeinket: ez a hőmérséklet. Lehet bármilyen rendezett a fiókok belseje, ha a hőfok nincs jól beállítva, az záros időn belül nyomot hagy az ételek állagán, ízén, minőségén – sőt, akár a villanyszámládon is.

Íme, a leggyakoribb jelek, amik arra utalnak, hogy ideje ellenőrizned a készüléked beállítását:

A jégkrémed túl kemény vagy épp túl lágy

Ha a fagyi olyan kemény, hogy szinte véső kell hozzá, vagy éppen fél perc alatt szétfolyik a tányéron, biztos lehetsz benne: a hőfokkal valami nincs rendben. A fagyasztónak az a feladata, hogy stabil hideget biztosítson, és ha ezt nem teszi meg, az elsőként a jeges desszerteknél mutatkozik meg.

