5 pszichológiai boldogságtrükk, amit szinte senki sem ismer – de mindenkinek szüksége lenne rá

A jó hír az, hogy nem feltétlenül kell hegytetőre vonulni jógázni, vagy méregdrága spirituális kurzusokra befizetni ahhoz, hogy közelebb kerülj ehhez az érzéshez. Van néhány olyan pszichológiai trükk, amit ha beépítesz a mindennapjaidba, sokkal kiegyensúlyozottabbnak, derűsebbnek érezheted magadat!
Mosolyogj akkor is, ha nincs kedved!
Furcsán hangzik, de működik: a mosolygás képes „becsapni” az agyadat, hogy azt higgye, boldog vagy még akkor is, ha belül pont az ellenkezőjét érzed. Az arcizmaid mozgása ugyanis jelzést küld az agyadnak, amely ennek hatására boldogsághormonokat (például dopamint) kezd termelni. Ez nem placebo, hanem biológia!
Szóval mosolyogj reggel a tükörbe, flörtölj kicsit a baristával, legyél kedves a kollégáddal és szeretgesd meg a kutyádat még akkor is, ha épp ki vagy borulva! Lehet, hogy csak pár másodpercig érzed jobban magadat, de ezek a pillanatok a nap folyamán összeadódnak és igen, szerencsére akkor is hatásosak, ha vicces videókat nézel.
Csinálj valami jót – csak úgy!
A segítségnyújtás, az önkénteskedés az egyik legegyszerűbb (és leginkább alulértékelt) módja annak, hogy jobban érezd magad a bőrödben. Nem kell világmegváltó tettekre gondolnod, jellemzően elég néhány apró gesztus is: ajtót tartani valakinek, elismerően szólni a kolléganőd új frizurájáról, vagy egyszerűen csak meghallgatni egy barátot.
Az agyad ilyenkor is dopamint termel, ugyanis jutalmaz – ez pedig azt jelenti, hogy a jó cselekedetek után nemcsak másoknak lesz jobb, hanem neked is.
Érints, ölelj, kapcsolódj!
Az érintésnek elképesztő ereje van: egy ölelés nemcsak megnyugtat, hanem konkrétan átkapcsolja az agyadat egy nyugodtabb, boldogabb állapotba. Az oxitocin – amit gyakran boldogsághormonnak is hívnak – csökkenti a szorongást és fokozza a kötődés érzését.
Nem kell senkit váratlanul nyakon csípned az utcán, de egy ölelés a párodtól, a gyerekedtől vagy a barátnődtől olyan, mintha lelki vitamint vennél be. És ha épp nincs kéznél senki? A meleg takaróba burkolózás vagy egy kézkrémmel végzett önmasszázs is nagyszerűen működhet. A lényeg: légy jelen a testedben és engedd, hogy a fizikai kapcsolat átjárja az idegrendszered!