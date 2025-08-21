5 pszichológiai boldogságtrükk, amit szinte senki sem ismer – de mindenkinek szüksége lenne rá
istockphoto.com

Címlap / Életmód / Lélek / 5 pszichológiai boldogságtrükk, amit...

5 pszichológiai boldogságtrükk, amit szinte senki sem ismer – de mindenkinek szüksége lenne rá

Szabó Erzsébet
Írta 2025.08.21.

Van az a pont, amikor az ember egyszerűen csak többre vágyik. Nem egy új táskára, hanem arra a mély, belülről fakadó jóérzésre, amit akkor érzünk, amikor valami nagyon a helyére került bennünk.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

A jó hír az, hogy nem feltétlenül kell hegytetőre vonulni jógázni, vagy méregdrága spirituális kurzusokra befizetni ahhoz, hogy közelebb kerülj ehhez az érzéshez. Van néhány olyan pszichológiai trükk, amit ha beépítesz a mindennapjaidba, sokkal kiegyensúlyozottabbnak, derűsebbnek érezheted magadat!

Mosolyogj akkor is, ha nincs kedved!

Furcsán hangzik, de működik: a mosolygás képes „becsapni” az agyadat, hogy azt higgye, boldog vagy még akkor is, ha belül pont az ellenkezőjét érzed. Az arcizmaid mozgása ugyanis jelzést küld az agyadnak, amely ennek hatására boldogsághormonokat (például dopamint) kezd termelni. Ez nem placebo, hanem biológia!

Szóval mosolyogj reggel a tükörbe, flörtölj kicsit a baristával, legyél kedves a kollégáddal és szeretgesd meg a kutyádat még akkor is, ha épp ki vagy borulva! Lehet, hogy csak pár másodpercig érzed jobban magadat, de ezek a pillanatok a nap folyamán összeadódnak és igen, szerencsére akkor is hatásosak, ha vicces videókat nézel.

Mások ezeket olvassák

Csinálj valami jót – csak úgy!

A segítségnyújtás, az önkénteskedés az egyik legegyszerűbb (és leginkább alulértékelt) módja annak, hogy jobban érezd magad a bőrödben. Nem kell világmegváltó tettekre gondolnod, jellemzően elég néhány apró gesztus is: ajtót tartani valakinek, elismerően szólni a kolléganőd új frizurájáról, vagy egyszerűen csak meghallgatni egy barátot.

Az agyad ilyenkor is dopamint termel, ugyanis jutalmaz – ez pedig azt jelenti, hogy a jó cselekedetek után nemcsak másoknak lesz jobb, hanem neked is.

Érints, ölelj, kapcsolódj!

unsplash.com

Az érintésnek elképesztő ereje van: egy ölelés nemcsak megnyugtat, hanem konkrétan átkapcsolja az agyadat egy nyugodtabb, boldogabb állapotba. Az oxitocin – amit gyakran boldogsághormonnak is hívnak – csökkenti a szorongást és fokozza a kötődés érzését.

Nem kell senkit váratlanul nyakon csípned az utcán, de egy ölelés a párodtól, a gyerekedtől vagy a barátnődtől olyan, mintha lelki vitamint vennél be. És ha épp nincs kéznél senki? A meleg takaróba burkolózás vagy egy kézkrémmel végzett önmasszázs is nagyszerűen működhet. A lényeg: légy jelen a testedben és engedd, hogy a fizikai kapcsolat átjárja az idegrendszered!

Oldalak: 1 2

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/2
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

Nagy társaság, nagy nyomás – avagy a túl sok barát valóban teher?

Nagy társaság, nagy nyomás – avagy a túl sok barát valóban teher?
Ilyen barát vagy születési hónapod alapján

Ilyen barát vagy születési hónapod alapján
Így árulkodik az ujjlenyomatod formája a személyiségedről

Így árulkodik az ujjlenyomatod formája a személyiségedről
Az új város lehetővé teszi, hogy az emberek a vízben éljenek – Egy titokzatos milliárdos projektje

Az új város lehetővé teszi, hogy az emberek a vízben éljenek – Egy titokzatos milliárdos projektje
A gyógyító médium szerint ezek az ételek megóvnak a vírusokkal szemben

A gyógyító médium szerint ezek az ételek megóvnak a vírusokkal szemben
Döbbenet. 5 sztár, aki több mint 30 kilót fogyott – Így csinálták

Döbbenet. 5 sztár, aki több mint 30 kilót fogyott – Így csinálták
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK