Ez az 5 egyszerű konyhai alapanyag csökkenti a gyulladást a szervezetedben
Unsplash

Címlap / Életmód / Táplálkozás / Ez az 5 egyszerű konyhai alapanyag...

Ez az 5 egyszerű konyhai alapanyag csökkenti a gyulladást a szervezetedben

Farkas Izabella
Írta 2025.10.01.

A modern életvitel, a stressz és a kevés mozgás mellett az étrend is jelentős szerepet játszik abban, hogy szervezetünk mennyire hajlamos a gyulladások kialakulására. Gyulladások pedig lehetnek a krónikus betegségek előfutárai, főleg, ha hosszú távon fennállnak. Szerencsére a természetes megoldások még mindig közel vannak, sőt, gyakran ott rejtőznek a konyhánkban. Nézzük meg azokat az egyszerű konyhai alapanyagokat, amelyek hatékonyan segíthetnek a szervezetedben fellépő gyulladások csökkentésében.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

Kurkuma

Unsplash

A kurkuma, az indiai konyha egyik alapeleme, az utóbbi években kétségtelenül a figyelem középpontjába került az egészségügyi előnyei miatt. A kurkumin nevű vegyület a kurkuma hatóanyaga, amely kifejezetten hatékony gyulladáscsökkentő. Kutatások bizonyították, hogy a kurkumin nemcsak a gyulladásos markereket csökkenti, hanem a fájdalmat is enyhíti, például artritisz vagy más ízületi problémák esetén.

A kurkumát könnyen beilleszthetjük étrendünkbe, például szószokba, levesekbe vagy akár turmixokba. Ha étrend-kiegészítőként szeretnénk fogyasztani, érdemes fekete borssal kombinálni, mivel a piperin nevű anyag segíti a kurkumin felszívódását.

Oldalak: 1 2 3 4 5

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/5
Következő»
🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

🎯 Mások ezt olvassák

„Minden utazásom egy könyv, amit sosem tudok újra ugyanúgy elolvasni”

„Minden utazásom egy könyv, amit sosem tudok újra ugyanúgy elolvasni”
Pollenriadó még októberben is: aktív a parlagfű

Pollenriadó még októberben is: aktív a parlagfű
A Reddit felrobbant: Őszinte tanácsok a negyven feletti randizás világából

A Reddit felrobbant: Őszinte tanácsok a negyven feletti randizás világából
Görcsbe rándul a gyomrom naponta több tucatszor – Egy agorafóbiás hétköznapjai

Görcsbe rándul a gyomrom naponta több tucatszor – Egy agorafóbiás hétköznapjai
Így lesz hosszú ideig szép a karácsonyfád: bevált praktikák

Így lesz hosszú ideig szép a karácsonyfád: bevált praktikák
Ezért fogyassz minél több vajsavat – a mikrobiomod hálás lesz érte

Ezért fogyassz minél több vajsavat – a mikrobiomod hálás lesz érte
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK