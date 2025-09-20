Nem, nem kell szőrteleníteni a nőgyógyásznak, viszont ezekre figyelni kell

A lényeg a tisztaság
Ahogy a legtöbb találkozó vagy esemény előtt, a nőgyógyászi vizsgálat is megkívánja a megfelelő előkészületeket.
- Az egyik leggyakoribb tévhit az, hogy a vizsgálat előtti napokban szükséges teljesen simává varázsolni a bőrt az intim területeken. Az igazság az, hogy az orvosok számára ez nem feltétlenül lényeges.
- A szakmai szempontok miatt fontosabb, hogy az alapos tisztálkodásra figyeljünk.
- Az ideális időpont a menstruáció utáni napokban van, mivel ilyenkor a legkönnyebb vizsgálni a szervi állapotokat. Természetesen, ha sürgős panasz merül fel, akkor bármikor szükségessé válhat a konzultáció.
