Nem, nem kell szőrteleníteni a nőgyógyásznak, viszont ezekre figyelni kell

Számtalan nő tart attól, hogy orvosi vizsgálatra menjen, különösen, ha az intim zónákról van szó. A nőgyógyászati vizsgálat azonban elengedhetetlen az egészség megőrzése szempontjából. Sokszor nem is sejtjük, milyen fontos dolgokra derülhet fény egy-egy ilyen találkozó alkalmával. Ahhoz, hogy a legjobbat hozd ki a látogatásból, íme öt kulcsfontosságú dolog, amit érdemes szem előtt tartani.

A lényeg a tisztaság

Ahogy a legtöbb találkozó vagy esemény előtt, a nőgyógyászi vizsgálat is megkívánja a megfelelő előkészületeket.

Az egyik leggyakoribb tévhit az, hogy a vizsgálat előtti napokban szükséges teljesen simává varázsolni a bőrt az intim területeken . Az igazság az, hogy az orvosok számára ez nem feltétlenül lényeges.

. Az igazság az, hogy az orvosok számára ez nem feltétlenül lényeges. A szakmai szempontok miatt fontosabb, hogy az alapos tisztálkodásra figyeljünk.

figyeljünk. Az ideális időpont a menstruáció utáni napokban van, mivel ilyenkor a legkönnyebb vizsgálni a szervi állapotokat. Természetesen, ha sürgős panasz merül fel, akkor bármikor szükségessé válhat a konzultáció.

