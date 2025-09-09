5 egyszerű teszt az életminőséged és várható élettartamod megismerésére
istockphoto.com

Címlap / Életmód / Egészség / 5 egyszerű teszt az életminőséged és...

5 egyszerű teszt az életminőséged és várható élettartamod megismerésére

Fehér Dia
Írta 2025.09.09.

Ha kíváncsi vagy, milyen az életminőséged és meddig fogsz élni, nem feltétlen kell méregdrága vérvizsgálatokra vagy teljes testes képalkotó vizsgálatra költened. Kutatások szerint sokkal elérhetőbb módja is van, hogy meghatározd, nagyjából mennyire vagy egészséges: egyszerű, pár perces fitnesztesztekkel is kísérletezhetsz, ezek ugyanis meglepően jól jelzik a várható élettartamot.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Jonathan Myers, a Stanford Egyetem klinikai professzora és a Palo Alto VA Health Care System kutatója szerint ezek a tesztek mind valamelyik alapvető képességet – például az egyensúlyt vagy az erőt – mérik, amelyek kulcsszerepet játszanak abban, meddig és milyen minőségben élünk.

Íme öt teszt, amit most azonnal kipróbálhatsz és persze plusz tippeket is adunk, amikkel javíthatsz a későbbi eredményeiden!

1. Egy lábon állás

A feladat egyszerű: állj az egyik lábadra, a másikat emeld el a talajtól, és próbálj így maradni. Egy kutatás szerint azok az idősebb felnőttek, akik nem bírták ki legalább 10 másodpercig, nagyobb eséllyel haltak meg a vizsgálati időszakban. Más eredmények szerint ez a képesség még pontosabb jelzője az öregedésnek, mint a járás vagy az izomerő.

Mások ezeket olvassák

Kenton Kaufman, a Mayo Clinic szakértője szerint jó állapotban vagy, ha 30 másodpercig kibírod, és ha ez könnyű, próbáld csukott szemmel. Deborah Kado, a Stanford Longevity Center társigazgatója szerint érdemes mindkét lábadat tesztelni.

Miért számít a hosszú élet szempontjából?
Az egy lábon állás a tested és szerveid összehangolt munkáját igényli, az agytól kezdve az izmokig. Ha jól megy, valószínűleg nincs probléma az egyensúlyoddal, illetve kisebb az esélye annak, ahogy eless – utóbbi idős korban komoly kockázatot jelenthet.

Hogyan fejleszd?
Gyakorolj naponta: állj egy lábra fogmosás közben vagy amíg telefonálsz. Ha bizonytalan vagy, erősítsd a csípőizmaidat például oldalemelésekkel, amihez kapaszkodhatsz is.

premium_photo-1670002281065-ee3e1d974bb0.jpg
premium_photo-1670002281065-ee3e1d974bb0.jpg

Oldalak: 1 2 3 4 5

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/5
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

„Fáradt voltam a sze*hez, erre azonnal szakított velem” – Szürreális szakítós sztorik

„Fáradt voltam a sze*hez, erre azonnal szakított velem” – Szürreális szakítós sztorik
Így szabadulj meg azoktól az apró, szürke bogaraktól az otthonodban: tippek ezüstös pikkelyke ellen

Így szabadulj meg azoktól az apró, szürke bogaraktól az otthonodban: tippek ezüstös pikkelyke ellen
„A szépség a lélek ragyogása” – 9 megszívlelendő idézet a szépségről

„A szépség a lélek ragyogása” – 9 megszívlelendő idézet a szépségről
Teszteld: Mit szólna hozzád a macskád, ha beszélni tudna?

Teszteld: Mit szólna hozzád a macskád, ha beszélni tudna?
10 fun fact januárban szülötteiről, a Bak jegyűekről

10 fun fact januárban szülötteiről, a Bak jegyűekről
﻿Rákot, személyiséget, terhességet: hihetetlen, mit szagolnak ki a kutyák

﻿Rákot, személyiséget, terhességet: hihetetlen, mit szagolnak ki a kutyák
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK