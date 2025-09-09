5 egyszerű teszt az életminőséged és várható élettartamod megismerésére

Jonathan Myers, a Stanford Egyetem klinikai professzora és a Palo Alto VA Health Care System kutatója szerint ezek a tesztek mind valamelyik alapvető képességet – például az egyensúlyt vagy az erőt – mérik, amelyek kulcsszerepet játszanak abban, meddig és milyen minőségben élünk.
Íme öt teszt, amit most azonnal kipróbálhatsz és persze plusz tippeket is adunk, amikkel javíthatsz a későbbi eredményeiden!
1. Egy lábon állás
A feladat egyszerű: állj az egyik lábadra, a másikat emeld el a talajtól, és próbálj így maradni. Egy kutatás szerint azok az idősebb felnőttek, akik nem bírták ki legalább 10 másodpercig, nagyobb eséllyel haltak meg a vizsgálati időszakban. Más eredmények szerint ez a képesség még pontosabb jelzője az öregedésnek, mint a járás vagy az izomerő.
Kenton Kaufman, a Mayo Clinic szakértője szerint jó állapotban vagy, ha 30 másodpercig kibírod, és ha ez könnyű, próbáld csukott szemmel. Deborah Kado, a Stanford Longevity Center társigazgatója szerint érdemes mindkét lábadat tesztelni.
Miért számít a hosszú élet szempontjából?
Az egy lábon állás a tested és szerveid összehangolt munkáját igényli, az agytól kezdve az izmokig. Ha jól megy, valószínűleg nincs probléma az egyensúlyoddal, illetve kisebb az esélye annak, ahogy eless – utóbbi idős korban komoly kockázatot jelenthet.
Hogyan fejleszd?
Gyakorolj naponta: állj egy lábra fogmosás közben vagy amíg telefonálsz. Ha bizonytalan vagy, erősítsd a csípőizmaidat például oldalemelésekkel, amihez kapaszkodhatsz is.