5 egyszerű teszt az életminőséged és várható élettartamod megismerésére

Ha kíváncsi vagy, milyen az életminőséged és meddig fogsz élni, nem feltétlen kell méregdrága vérvizsgálatokra vagy teljes testes képalkotó vizsgálatra költened. Kutatások szerint sokkal elérhetőbb módja is van, hogy meghatározd, nagyjából mennyire vagy egészséges: egyszerű, pár perces fitnesztesztekkel is kísérletezhetsz, ezek ugyanis meglepően jól jelzik a várható élettartamot.

Jonathan Myers, a Stanford Egyetem klinikai professzora és a Palo Alto VA Health Care System kutatója szerint ezek a tesztek mind valamelyik alapvető képességet – például az egyensúlyt vagy az erőt – mérik, amelyek kulcsszerepet játszanak abban, meddig és milyen minőségben élünk.

Íme öt teszt, amit most azonnal kipróbálhatsz és persze plusz tippeket is adunk, amikkel javíthatsz a későbbi eredményeiden!

1. Egy lábon állás

A feladat egyszerű: állj az egyik lábadra, a másikat emeld el a talajtól, és próbálj így maradni. Egy kutatás szerint azok az idősebb felnőttek, akik nem bírták ki legalább 10 másodpercig, nagyobb eséllyel haltak meg a vizsgálati időszakban. Más eredmények szerint ez a képesség még pontosabb jelzője az öregedésnek, mint a járás vagy az izomerő.

Kenton Kaufman, a Mayo Clinic szakértője szerint jó állapotban vagy, ha 30 másodpercig kibírod, és ha ez könnyű, próbáld csukott szemmel. Deborah Kado, a Stanford Longevity Center társigazgatója szerint érdemes mindkét lábadat tesztelni.

Miért számít a hosszú élet szempontjából?

Az egy lábon állás a tested és szerveid összehangolt munkáját igényli, az agytól kezdve az izmokig. Ha jól megy, valószínűleg nincs probléma az egyensúlyoddal, illetve kisebb az esélye annak, ahogy eless – utóbbi idős korban komoly kockázatot jelenthet.

Hogyan fejleszd?

Gyakorolj naponta: állj egy lábra fogmosás közben vagy amíg telefonálsz. Ha bizonytalan vagy, erősítsd a csípőizmaidat például oldalemelésekkel, amihez kapaszkodhatsz is.

premium_photo-1670002281065-ee3e1d974bb0.jpg

