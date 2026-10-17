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5 csillagjegy, akiknek ősszel egyre kevesebb türelmük van az emberekhez
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5 csillagjegy, akiknek ősszel egyre kevesebb türelmük van az emberekhez

Farkas Izabella
Írta 2026.10.17.
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Van, amikor egy elrontott munkanap vagy egy kínos félreértés pont azt az ajtót nyitja ki, amit egyedül sosem mertünk volna. Most három csillagjegy számára hoz a csillagállás ilyen fordulatot: ami elsőre bosszantónak vagy kudarcnak tűnik, hosszabb távon új irányt adhat a dolgoknak.

Ahogy haladunk az ősz vége felé, egyre nehezebb lehet mosolyogva végighallgatni a felesleges köröket, elviselni mások állandó panaszkodását vagy újra és újra alkalmazkodni azokhoz, akik semmit sem tesznek a kapcsolatért. Az asztrológiai értelmezés szerint az őszi bolygómozgások felerősíthetik az önvizsgálatot, és arra késztethetnek, hogy őszintébben nézzünk rá a kapcsolatainkra. Ez az öt csillagjegy különösen hamar érezheti úgy, hogy elfogyott a türelme másokhoz.

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Kos – Nem akar minden vitába belemenni, de a türelme véges

A Kos általában nem rejti véka alá a véleményét, és ha valami zavarja, azt gyorsan szóvá is teszi. Ősz végére különösen idegesíthetik azok az emberek, akik minden apróságból vitát csinálnak, miközben a valódi problémák megoldására már nem marad energiájuk. A Merkúr és a Mars közötti feszült október végi fényszög az asztrológiai értelmezésben a szókimondás és a hirtelen reakciók témáját emeli ki. A Kosnak érdemes figyelnie arra, hogy ne vágjon oda olyasmit másoknak, amit később már hiába bán meg.

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