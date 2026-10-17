5 csillagjegy, akiknek ősszel egyre kevesebb türelmük van az emberekhez

Van, amikor egy elrontott munkanap vagy egy kínos félreértés pont azt az ajtót nyitja ki, amit egyedül sosem mertünk volna. Most három csillagjegy számára hoz a csillagállás ilyen fordulatot: ami elsőre bosszantónak vagy kudarcnak tűnik, hosszabb távon új irányt adhat a dolgoknak.

Ahogy haladunk az ősz vége felé, egyre nehezebb lehet mosolyogva végighallgatni a felesleges köröket, elviselni mások állandó panaszkodását vagy újra és újra alkalmazkodni azokhoz, akik semmit sem tesznek a kapcsolatért. Az asztrológiai értelmezés szerint az őszi bolygómozgások felerősíthetik az önvizsgálatot, és arra késztethetnek, hogy őszintébben nézzünk rá a kapcsolatainkra. Ez az öt csillagjegy különösen hamar érezheti úgy, hogy elfogyott a türelme másokhoz.

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Kos – Nem akar minden vitába belemenni, de a türelme véges

A Kos általában nem rejti véka alá a véleményét, és ha valami zavarja, azt gyorsan szóvá is teszi. Ősz végére különösen idegesíthetik azok az emberek, akik minden apróságból vitát csinálnak, miközben a valódi problémák megoldására már nem marad energiájuk. A Merkúr és a Mars közötti feszült október végi fényszög az asztrológiai értelmezésben a szókimondás és a hirtelen reakciók témáját emeli ki. A Kosnak érdemes figyelnie arra, hogy ne vágjon oda olyasmit másoknak, amit később már hiába bán meg.

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