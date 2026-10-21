5 csillagjegy, aki mindig meghálálja a szívességet

Vannak, akik sosem felejtik el, ha valaki mellettük áll. Az asztrológia szerint ez az 5 csillagjegy különösen nagyra értékeli a segítséget.

Vannak emberek, akik nem felejtik el, ha valaki mellettük áll egy nehéz helyzetben, vagy akár csak egy aprósággal könnyíti meg a napjukat. Az asztrológia szerint öt csillagjegy különösen hálás természetű lehet: nemcsak szóban köszönik meg a segítséget, hanem igyekeznek tettekkel is viszonozni azt.

Kínai horoszkóp: ezen a területen jön az áttörés az életedben A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Bika – Nem felejti el, ki állt mellette

A Bika számára a megbízhatóság és a kölcsönösség alapvető érték. Ha valaki időt, energiát vagy figyelmet szán rá, azt nem veszi természetesnek, és hosszú távon is emlékszik a gesztusra. Lehet, hogy nem kezd azonnal nagy szavakkal hálálkodni, de amikor a másiknak lesz szüksége segítségre, a Bika igyekszik ugyanazzal a törődéssel viszonozni a szívességet. Nála a hála gyakran a gyakorlatias tettekben mutatkozik meg: elintéz valamit, ott terem, ha baj van, vagy éppen akkor nyújt segítséget, amikor arra a legnagyobb szükség van.

✨

Kisokos Angyalszámok 111, 444, 777 jelentése

→

Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.