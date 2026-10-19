5 csillagjegy, aki mellől elpártol a szerencse október végén

Október végén öt csillagjegy érezheti úgy, hogy elpártol tőle a szerencse. A bolygómozgások a kapcsolatokban, a pénzügyekben és a döntésekben is hozhatnak kihívásokat.

Október utolsó napjai nem mindenkinek hozzák el a várt áttörést: egyes csillagjegyeknek most olyan akadályokkal kell szembenézniük, amelyek próbára teszik a türelmüket és a józan ítélőképességüket. A Vénusz hátráló mozgása, majd a Merkúr október 24-én kezdődő retrográd időszaka az asztrológia szerint főként a kapcsolatokat, a pénzügyeket és a kommunikációt helyezheti reflektorfénybe. Öt jegy különösen úgy érezheti, hogy most semmi sem akar a tervei szerint alakulni.

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Bika – Amikor meginog a biztonságérzeted

A Bikák számára október vége elsősorban az anyagi biztonság és a személyes kapcsolatok terén hozhat kellemetlen felismeréseket. A jegy hagyományos uralkodó bolygója, a Vénusz októberben hátráló mozgásban van, ami az asztrológiai értelmezés szerint felszínre hozhatja a pénzzel, az értékrenddel és az érzelmi kötődésekkel kapcsolatos régi kérdéseket. Egy váratlan kiadás vagy egy korábban elhallgatott nézeteltérés könnyen felboríthatja a nyugalmadat.

Most nem az a legjobb stratégia, ha mindenáron ragaszkodsz ahhoz, amit eddig biztonságosnak hittél. A megfontolt döntések többet érnek, mint a gyors megoldások, különösen akkor, ha közös pénzről vagy fontos elköteleződésről van szó. Olvass még a témában Nyílt levél a férjeknek, akik szerint a feleségük „unalmas” lett, mióta anya Anyáink idejében nem volt pumpkin spice latte, mégis érezni lehetett az őszt – mégis mi változott? Ezt hozza 2026. szeptember 26. a numerológia szerint: nagylelkűség és lelki beteljesülés „Nem jövök be a pasiknak, akik nekem tetszenek” – Hányszor voltál a Halo-effektus áldozata?

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