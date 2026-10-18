5 csillagjegy, aki magával szemben a legkritikusabb

A magas elvárások és a folytonos önvizsgálat könnyen önmarcangoláshoz vezethet – az asztrológia szerint ezek a jegyek különösen érintettek lehetnek.

Vannak, akik mások hibáival könnyen megbékélnek, a saját tévedéseiket viszont napokig képesek elemezni. Az asztrológia szerint bizonyos csillagjegyek különösen hajlamosak arra, hogy túl magas elvárásokat támasszanak önmagukkal szemben. Az aktuális bolygóhatások ráadásul felerősíthetik az önvizsgálatot, és arra késztethetik őket, hogy a kelleténél szigorúbban ítéljék meg saját döntéseiket.

A 3 csillagjegy, aki a legnagyobb eséllyel gazdagodik meg A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Szűz – Mindig talál valamit, amin javíthatna

A Szűz számára a tökéletességre való törekvés egyszerre lehet erősség és teher. Részletesen elemzi a saját hibáit, és akkor sem feltétlenül elégedett, ha mások szerint kiválóan teljesített. A Merkúr által uralt jegy hajlamos mindent újra átgondolni, így egy apró tévedésből is hosszú önmarcangolás lehet. A Szűznek különösen fontos felismernie, hogy a fejlődéshez nem kell folyamatosan elégedetlennek lennie önmagával.

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