5 csillagjegy, aki magával szemben a legkritikusabb

Vannak, akik mások hibáival könnyen megbékélnek, a saját tévedéseiket viszont napokig képesek elemezni. Az asztrológia szerint bizonyos csillagjegyek különösen hajlamosak arra, hogy túl magas elvárásokat támasszanak önmagukkal szemben. Az aktuális bolygóhatások ráadásul felerősíthetik az önvizsgálatot, és arra késztethetik őket, hogy a kelleténél szigorúbban ítéljék meg saját döntéseiket.
Szűz – Mindig talál valamit, amin javíthatna
A Szűz számára a tökéletességre való törekvés egyszerre lehet erősség és teher. Részletesen elemzi a saját hibáit, és akkor sem feltétlenül elégedett, ha mások szerint kiválóan teljesített. A Merkúr által uralt jegy hajlamos mindent újra átgondolni, így egy apró tévedésből is hosszú önmarcangolás lehet. A Szűznek különösen fontos felismernie, hogy a fejlődéshez nem kell folyamatosan elégedetlennek lennie önmagával.
A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »
Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.