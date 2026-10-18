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5 csillagjegy, aki magával szemben a legkritikusabb
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5 csillagjegy, aki magával szemben a legkritikusabb

Farkas Izabella
Írta 2026.10.18.
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A magas elvárások és a folytonos önvizsgálat könnyen önmarcangoláshoz vezethet – az asztrológia szerint ezek a jegyek különösen érintettek lehetnek.

Vannak, akik mások hibáival könnyen megbékélnek, a saját tévedéseiket viszont napokig képesek elemezni. Az asztrológia szerint bizonyos csillagjegyek különösen hajlamosak arra, hogy túl magas elvárásokat támasszanak önmagukkal szemben. Az aktuális bolygóhatások ráadásul felerősíthetik az önvizsgálatot, és arra késztethetik őket, hogy a kelleténél szigorúbban ítéljék meg saját döntéseiket.

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