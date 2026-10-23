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5 csillagjegy, aki egyben tartja a baráti társaságot
Unsplash

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5 csillagjegy, aki egyben tartja a baráti társaságot

Farkas Izabella
Írta 2026.10.23.
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Melyik csillagjegyek tartják össze a baráti társaságot, szervezik a találkozókat és simítják el a konfliktusokat? Mutatjuk az 5 legösszetartóbb típust.

Vannak emberek, akik nélkül a baráti társaság lassan szétesne: ők szervezik a közös programokat, békítik ki a veszekedő feleket, és akkor is összefogják a csapatot, amikor mindenki más eltűnik. Az asztrológia szerint 5 csillagjegy különösen jó abban, hogy életben tartsa a barátságokat, és gondoskodjon róla, hogy senki ne maradjon ki a közös élményekből.

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A Kos energiája nélkül sok baráti kör egyszerűen leállna. Ő az, aki hétfőn már tudja, mit csináltok pénteken, és nem vár arra, hogy valaki más lépjen. Amikor a csoportos üzenetben napokig csak lájkok jönnek egy ötletre, a Kos az, aki végül annyit ír: akkor szombat este nálam, hozzatok bort. Ez a kezdeményezőkészség sokszor észrevétlen marad, pedig enélkül a legtöbb találkozó sosem valósulna meg, csak a tervezgetésnél maradna.

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