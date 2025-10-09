Ezt a 4 dolgot Te is csinálod, és teljesen lefáraszt mentálisan

A multitasking, vagy más néven többfeladatos működés, sokak számára úgy tűnhet, mint egy hatékony mód a mindennapi teendők elvégzésére. A valóságban azonban gyakran az ellenkezőjét éri el: kimeríti a mentális tartalékainkat. Az agyunk nem képes egyszerre több teljes odafigyelést igénylő feladatra összpontosítani, és a váltás a különböző tevékenységek között rengeteg energiát emészt fel.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Több feladatot próbálsz egyszerre elvégezni

A kutatások azt mutatják, hogy a multitasking csökkenti a munkavégzés hatékonyságát, és növeli a hiba lehetőségét is. Azok a pillanatok, amikor egy e-mailt szeretnénk elküldeni, miközben egy fontos telefonhívást is bonyolítunk, valójában nem segítik a produktivitásunkat. Érdemesebb a feladatokat sorban egymás után végezni, hiszen így koncentráltabb figyelmet biztosíthatunk minden tevékenységnek.

A cikk folytatódik, lapozz!