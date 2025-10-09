Ezt a 4 dolgot Te is csinálod, és teljesen lefáraszt mentálisan
iStock

Címlap / Életmód / Lélek / Ezt a 4 dolgot Te is csinálod, és...

Ezt a 4 dolgot Te is csinálod, és teljesen lefáraszt mentálisan

Farkas Izabella
Írta 2025.10.09.

A multitasking, vagy más néven többfeladatos működés, sokak számára úgy tűnhet, mint egy hatékony mód a mindennapi teendők elvégzésére. A valóságban azonban gyakran az ellenkezőjét éri el: kimeríti a mentális tartalékainkat. Az agyunk nem képes egyszerre több teljes odafigyelést igénylő feladatra összpontosítani, és a váltás a különböző tevékenységek között rengeteg energiát emészt fel.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

Több feladatot próbálsz egyszerre elvégezni

A kutatások azt mutatják, hogy a multitasking csökkenti a munkavégzés hatékonyságát, és növeli a hiba lehetőségét is. Azok a pillanatok, amikor egy e-mailt szeretnénk elküldeni, miközben egy fontos telefonhívást is bonyolítunk, valójában nem segítik a produktivitásunkat. Érdemesebb a feladatokat sorban egymás után végezni, hiszen így koncentráltabb figyelmet biztosíthatunk minden tevékenységnek.

Oldalak: 1 2 3 4

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/4
Következő»
🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

🎯 Mások ezt olvassák

„Mindketten sírtunk” – Mi történt, amikor azért szakítottál, mert már nem vonzódtál fizikailag a párodhoz?

„Mindketten sírtunk” – Mi történt, amikor azért szakítottál, mert már nem vonzódtál fizikailag a párodhoz?
10 meglepő dolog, amit tilos fertőtlenítő kendővel letörölni

10 meglepő dolog, amit tilos fertőtlenítő kendővel letörölni
Csillagjegyek a legpedánsabbtól a legrendetlenebbig

Csillagjegyek a legpedánsabbtól a legrendetlenebbig
﻿Te is rosszul etted a sushit eddig? Egyszer és mindenkorra jegyezd meg!

﻿Te is rosszul etted a sushit eddig? Egyszer és mindenkorra jegyezd meg!
Borzongató történetek elrettentő személyiségekről – 3 felkavaró könyvet ajánlunk

Borzongató történetek elrettentő személyiségekről – 3 felkavaró könyvet ajánlunk
7 ígéretes film, amit már az év első felében láthatunk

7 ígéretes film, amit már az év első felében láthatunk
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK