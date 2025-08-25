Miért égnek ki a 30-as nők hamarabb, mint a férfiak?

A munka és a család közötti egyensúly
A modern nő gyakran többszereplős életet él, ahol egyszerre kell helytállnia a munka frontján és a családi élet kihívásaiban. A munkaidő utáni második műszak, amelyet sok nő otthon végez, jelentősen hozzájárulhat a mentális és fizikai kimerültséghez. A nők gyakran érzik a nyomást, hogy megfeleljenek mind a család, mind a munkahely elvárásainak. Ez a kettős megfelelési kényszer szinte kifogyhatatlan stresszforrás.
Ezek a követelmények ritkán oszlanak el egyenlően a partnerek között, és a nőkre háruló mentális terhelés gyakoribb, mint a férfiaknál. Az időbeosztás, a gyerekek ellátása, a háztartás vezetése mellett sok nő igyekszik még karrierjük építésére is koncentrálni, ami még inkább súlyosbíthatja a helyzetet.
Társadalmi elvárások és önbizalom
A társadalom gyakran támaszt olyan elvárásokat a nőkhöz, amelyek túlmutatnak a férfiakkal szembeni követelményeken. A külső és belső nyomás, hogy tökéletes anya, feleség, munkatárs legyen, valamint a karrier és a család közötti egyensúlyozás sokszor komoly pszichés terhet ró a nőkre. Ezek az elvárások gyakran az önbizalom csökkenéséhez, majd kiégéshez vezethetnek.
Az önbizalomhiány tovább fokozza a nők sebezhetőségét a kiégéssel szemben, hiszen az állandóan megélt bizonyítási kényszer hosszú távon felőrli az érzelmi tartalékokat. Míg a férfiakat gyakran bátorítják az ambíciók követésére, a nőket sokszor helytelenül maradásra vagy éppen kompromisszumokra ösztönzik. Ez a kettős mérce is része a problémának.