Miért égnek ki a 30-as nők hamarabb, mint a férfiak?

A kiégés, amely kezdetben szinte észrevétlenül lopódzik be az ember életébe, életünk számos területén jelenhet meg. A 30-as éveikben járó nők különösen érintettek ebben a jelenségben, és gyakran hamarabb szembesülnek a kiégés tüneteivel, mint férfi társaik. De vajon miért van ez így? Milyen tényezők vezethetnek ahhoz, hogy a nők ebben a korosztályban intenzívebben érzékelik a kiégés jeleit?

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

A munka és a család közötti egyensúly

A modern nő gyakran többszereplős életet él, ahol egyszerre kell helytállnia a munka frontján és a családi élet kihívásaiban. A munkaidő utáni második műszak, amelyet sok nő otthon végez, jelentősen hozzájárulhat a mentális és fizikai kimerültséghez. A nők gyakran érzik a nyomást, hogy megfeleljenek mind a család, mind a munkahely elvárásainak. Ez a kettős megfelelési kényszer szinte kifogyhatatlan stresszforrás.

Ezek a követelmények ritkán oszlanak el egyenlően a partnerek között, és a nőkre háruló mentális terhelés gyakoribb, mint a férfiaknál. Az időbeosztás, a gyerekek ellátása, a háztartás vezetése mellett sok nő igyekszik még karrierjük építésére is koncentrálni, ami még inkább súlyosbíthatja a helyzetet.

Társadalmi elvárások és önbizalom

A társadalom gyakran támaszt olyan elvárásokat a nőkhöz, amelyek túlmutatnak a férfiakkal szembeni követelményeken. A külső és belső nyomás, hogy tökéletes anya, feleség, munkatárs legyen, valamint a karrier és a család közötti egyensúlyozás sokszor komoly pszichés terhet ró a nőkre. Ezek az elvárások gyakran az önbizalom csökkenéséhez, majd kiégéshez vezethetnek. Mások ezeket olvassák Mi az a kérdés, amire a válasz azonnal elárulja, hogy a másik milyen ember? Már megint hétfő… 7 trükk, amivel legyőzöd a hét eleji letargiádat A 4 legcinikusabb csillagjegy – vajon a tiéd köztük van? Ez az egy fogadalom minden szülő életében meghatározó

Az önbizalomhiány tovább fokozza a nők sebezhetőségét a kiégéssel szemben, hiszen az állandóan megélt bizonyítási kényszer hosszú távon felőrli az érzelmi tartalékokat. Míg a férfiakat gyakran bátorítják az ambíciók követésére, a nőket sokszor helytelenül maradásra vagy éppen kompromisszumokra ösztönzik. Ez a kettős mérce is része a problémának.

A cikk folytatódik, lapozz!