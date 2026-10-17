3 rossz tulajdonság, amit el tudok nézni egy férfinek – és 3, amit nem

Nincs tökéletes ember, és egy párkapcsolatban sem az a kérdés, hogy a másik hibátlan-e – hanem az, hogy mik azok a dolgok, amikkel együtt tudunk élni, és mik azok, amelyeket nem vagyunk hajlandók elfogadni. Schuszter Borka most őszintén végiggondolta, hol húzza meg a határt.

Nem gondolom, hogy egy párkapcsolatban olyan ember mellett kellene kikötnünk, akinek egyetlen rossz tulajdonsága sincs. Egyrészt ilyen ember valószínűleg nem létezik, másrészt én sem vagyok hibátlan, úgyhogy ha találnék is ilyen embert, nem hiszem, hogy ő velem akarna lenni.

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Számomra egy partnernél inkább az a kérdés, hogy mi az, amivel együtt tudok élni, és mi az, aminél azt mondom: köszönöm, ebből nem kérek.

Vannak dolgok, amiket meg tudok bocsátani:

Nehezen beszél az érzelmeiről

Nem várom el, hogy valaki az első randin tökéletesen megfogalmazza, mit érez, miért érzi, és ezt még egy szép metaforával is levezesse. Olvass még a témában Ezt hozza 2026. szeptember 29. a numerológia szerint: kreativitás és önkifejezés Feleség vagyok, nem projektmenedzser – Hogyan lett a nőkből a háztartás titkárnője? Ezt hozza 2026. október 9. a numerológia szerint: egyensúly és összhang 6 teljesen átlagos mondat, ami mélyen megérinti azt, aki magányosan nőtt fel – szakértők szerint

Értem, hogy nem ugyanúgy szocializálódtunk. Egy férfi úgy is felnőhetett, hogy gyerekként kevésbé volt lehetősége beszélni az érzéseiről, vagy egyszerűen nem azt látta maga körül, hogy egy férfi is kifejezheti a fájdalmait. Lehet, hogy számára nehéz megfogalmazni, mi zajlik benne.

Ami nekem számít, hogy megpróbálja. Lehet lassú, lehet ügyetlen, lehet, hogy néha tíz perc gondolkodás után is csak annyit tud mondani, hogy „nem tudom”. Ezt el tudom fogadni.

Azt már nem, ha a „nem beszélek az érzéseimről” valójában azt jelenti, hogy egyáltalán nem hajlandó foglalkozni velük.

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