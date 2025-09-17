3 ropogós őszi saláta, ami tényleg jót tesz a mikrobiomodnak

A következő receptek nemcsak ízletesek, hanem hozzájárulnak a bélflóra egészségéhez, inoxidálva a szervezetünk védekezőképességét és energiaszintünket. Nézzük meg, hogyan is készíthetünk olyan salátákat, amelyek valóban jót tesznek a mikrobiomodnak.
Törökmogyorós sütőtök saláta
A tök ilyenkor különösen népszerű alapanyag, gazdag rostokban és antioxidánsokban, amelyek táplálnak és következő szintre emelik a bélflóránkat.
Hozzávalók:
- 300 g sütőtök
- 100 g törökmogyoró/dió
- 50 g rukkola/madársaláta
- 1 evőkanál olívaolaj
- 1 evőkanál balzsamecet
- feta sajt
A tököt vágd kockákra, és süsd meg előmelegített sütőben 180 fokon kb. 20 perc alatt. Amíg a tök sütődik, pirítsd meg a törökmogyorót száraz serpenyőben néhány perc alatt. A rukkolát hintsd meg a tányér végén, majd tedd rá a forró tökkockákat, fetát és a törökmogyorót. Végül locsold meg olívaolajjal, balzsamecettel, és sózd, borsozd ízlés szerint.