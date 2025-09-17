3 ropogós őszi saláta, ami tényleg jót tesz a mikrobiomodnak
Unsplash

3 ropogós őszi saláta, ami tényleg jót tesz a mikrobiomodnak

Farkas Izabella
Írta 2025.09.17.

Az őszi időjárás változásával nemcsak a ruhatárunk módosul, hanem az étrendünk is üdítő frissítésre szorulhat. Ahogy a levelek színt váltanak, úgy jelennek meg az idény zöldségei és gyümölcsei is a piacok standjain, melyekből egészséges és finom saláták készíthetők. Az egészséges táplálkozás egyik mércéje a bélmikrobiomunk állapotának fenntartása, hisz ez hatással van a fizikai és mentális jóllétünkre is.

A következő receptek nemcsak ízletesek, hanem hozzájárulnak a bélflóra egészségéhez, inoxidálva a szervezetünk védekezőképességét és energiaszintünket. Nézzük meg, hogyan is készíthetünk olyan salátákat, amelyek valóban jót tesznek a mikrobiomodnak.

Törökmogyorós sütőtök saláta

A tök ilyenkor különösen népszerű alapanyag, gazdag rostokban és antioxidánsokban, amelyek táplálnak és következő szintre emelik a bélflóránkat.

Hozzávalók:

  • 300 g sütőtök
  • 100 g törökmogyoró/dió
  • 50 g rukkola/madársaláta
  • 1 evőkanál olívaolaj
  • 1 evőkanál balzsamecet
  • feta sajt

A tököt vágd kockákra, és süsd meg előmelegített sütőben 180 fokon kb. 20 perc alatt. Amíg a tök sütődik, pirítsd meg a törökmogyorót száraz serpenyőben néhány perc alatt. A rukkolát hintsd meg a tányér végén, majd tedd rá a forró tökkockákat, fetát és a törökmogyorót. Végül locsold meg olívaolajjal, balzsamecettel, és sózd, borsozd ízlés szerint.

