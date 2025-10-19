3 jel, hogy a tested több fehérjét kér: Te felismered őket?
iStock

3 jel, hogy a tested több fehérjét kér: Te felismered őket?

Farkas Izabella
Írta 2025.10.19.

A fehérje alapvető fontosságú tápanyag, ami minden sejt építőköveként szolgál a testünkben. Nem csupán az izomzatunk fenntartásához elengedhetetlen, hanem kulcsszerepe van a hormontermelésben, az immunrendszer működésében, és még az anyagcserénk is jelentős mértékben függ tőle. De hogyan ismerhetjük fel, ha a testünk több fehérjét igényel? Íme három figyelmeztető jel, amire érdemes odafigyelni.

1. Állandóan éhes vagy

Ha gyakran éhezel meg röviddel az étkezések után, annak lehet az az oka, hogy a napi fehérjebeviteled nem elegendő. A fehérjék lassítják az emésztési folyamatot és hosszabb ideig fenntartják a teltségérzetet, így kikerülheted a gyors étkezési ciklusokat. Az alacsony fehérjetartalmú étrend miatt testünk kénytelen más energiaforrásokat keresni, ami gyakori nassoláshoz vezethet.

Ellenőrizd az étrended és győződj meg róla, hogy minden étkezésed tartalmazza a megfelelő mennyiségű fehérjét. Fontos, hogy ne csak az állati eredetű fehérjékre támaszkodj, hanem próbálj ki növényi forrásokat is, mint például a hüvelyesek, diófélék, vagy a quinoa.

