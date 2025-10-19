3 jel, hogy a tested több fehérjét kér: Te felismered őket?

1. Állandóan éhes vagy
Ha gyakran éhezel meg röviddel az étkezések után, annak lehet az az oka, hogy a napi fehérjebeviteled nem elegendő. A fehérjék lassítják az emésztési folyamatot és hosszabb ideig fenntartják a teltségérzetet, így kikerülheted a gyors étkezési ciklusokat. Az alacsony fehérjetartalmú étrend miatt testünk kénytelen más energiaforrásokat keresni, ami gyakori nassoláshoz vezethet.
Ellenőrizd az étrended és győződj meg róla, hogy minden étkezésed tartalmazza a megfelelő mennyiségű fehérjét. Fontos, hogy ne csak az állati eredetű fehérjékre támaszkodj, hanem próbálj ki növényi forrásokat is, mint például a hüvelyesek, diófélék, vagy a quinoa.
