3 elfelejtett tünet, ami a bélrendszered problémáját jelzi

Az emésztési zavarokat gyakran figyelmen kívül hagyjuk, hiszen olykor stressz vagy táplálkozási változások is okozhatják őket. Azonban, ha tartósan jelentkeznek, érdemes lehet utánajárni, hiszen komolyabb bélrendszeri problémákra is utalhatnak. Az emésztési panaszok, mint például a puffadás, a gyakori hasmenés vagy székrekedés, általában annak a jelei, hogy a bélflóra egyensúlya felborult.

Amennyiben a bélflóra baktériumösszetétele megváltozik, az emésztőrendszer nem képes megfelelően feldolgozni az élelmiszereket. Ez hosszú távon nemcsak kellemetlen közérzetet okozhat, hanem más egészségügyi problémákat is eredményezhet. Az ilyen tünetek rendszerint szigorúbb diétát és probiotikumok szedését teszik szükségessé a probléma orvoslása érdekében.

A bőrproblémák összefüggése bélrendszered állapotával

Bár sokan nem gondolnának rá, a bőrproblémák, mint például a pattanások, pigmentfoltok, szárazság vagy az ekcéma, szintén utalhatnak bélrendszeri problémákra. A bélrendszer és a bőr szoros kapcsolatban állnak egymással, mivel mindkettő fontos szűrőként működik a szervezetünkben.

Amikor a bélrendszer állapota nem kielégítő, a méreganyagok úgymond „kimenekülnek” a bélből és más utakon próbálnak távozni, például a bőrön keresztül. Ez okozhatja a különféle bőrproblémákat. A bélflóra egészséges működése érdekében fontos a megfelelő étrend kialakítása, amely gazdag rostokban és prebiotikumokban, ezzel támogatva a jó baktériumok növekedését.