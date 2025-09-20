Ez a 3 csillagjegy mindenkit levesz a lábáról ősszel
iStock

Címlap / Életmód / Ezotéria / Ez a 3 csillagjegy mindenkit levesz a...

Ez a 3 csillagjegy mindenkit levesz a lábáról ősszel

Farkas Izabella
Írta 2025.09.20.

Az ősz különleges évszak. Egy olyan időszak, amikor a természet színei megváltoznak, a levegő frissessége magával ragadó, és az emberek hangulata is átalakul. Ekkor a csillagjegyek hatása is felerősödik, és van három különösen karizmatikus jegy, amely különösen vonzóvá válik ezekben a hónapokban. Nézzük meg, melyik ez a három jegy!

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Mérleg

A Mérlegek már alapvetően is rendkívül barátságosak és vonzó személyiségek, de az őszi időszakban különösen képesek lenyűgözni másokat. Az időjárás változásával ők is új energiát kapnak.

Ez az időszak lehetővé teszi számukra, hogy természetes bájukat és békeszeretetüket kiemelkedően megéljék. Nem véletlen, hogy ilyenkor gyakran kerülnek társasági középpontba. A Mérlegek általában nagyon harmonikus személyek, akik számára fontos az egyensúly megtalálása az élet minden területén. Ősszel ezt a harmóniát különösen sugározzák, ami vonzóvá teszi őket mások számára.

Oldalak: 1 2 3

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/3
Következő»

🎯 Mások ezt olvassák

„Már gyerekként megkaptam a családomtól, hogy túl vastagok a combjaim” – Történetek az önszeretetről

„Már gyerekként megkaptam a családomtól, hogy túl vastagok a combjaim” – Történetek az önszeretetről
5 hely, ahová ki szoktam ruccanni hétvégén, és óriási feltöltődést ad

5 hely, ahová ki szoktam ruccanni hétvégén, és óriási feltöltődést ad
10 dolog a kamrádban, amit valószínűleg ideje kidobni

10 dolog a kamrádban, amit valószínűleg ideje kidobni
Ráncossá tehet az, amit megeszel – Mutatjuk a legnagyobb „öregítő” ételeket

Ráncossá tehet az, amit megeszel – Mutatjuk a legnagyobb „öregítő” ételeket
Teszt: Melyik a hozzád illő parfüm, ami igazán ellenállhatatlanná tesz?

Teszt: Melyik a hozzád illő parfüm, ami igazán ellenállhatatlanná tesz?
A 7 legszuperebb balatoni kertmozi – A gyerekkor egy darabja

A 7 legszuperebb balatoni kertmozi – A gyerekkor egy darabja
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK