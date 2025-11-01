2025. november 1., Marianna és Marián névnapja – köszöntsük őket!

Névnap ma: 2025. november 1. – köszöntjük a Mariannákat!

Ma, Mindenszentek napján, a hivatalos magyar naptár szerint a Marianna névnapját ünnepeljük. Egyes névnaptárak ezen a napon említik még a Mariána, Marián és ritkábban a Manna nevet is, így ma több rokon névalak viselőit is szeretettel köszöntjük. A hangulat különleges: Mindenszentek csendje, gyertyafénye és a megemlékezés bensősége szépen rímel ezeknek a neveknek a jelentésére.

Marianna – a mai nap fő ünnepeltje

A Marianna név eredete kettős: egyrészt a Mária + Anna nevek összekapcsolásából jött létre, másrészt a latin Mariana (jelentése: Máriához tartozó, Mária követője) is hatott a kialakulására. A név így a kegy, kegyelem (az Anna héber eredetije, a Hannah jelentése) és a védelmező, szeretetteljes női princípium (Mária hagyománya) üzenetét hordozza. Ezért is szokták úgy parafrazálni, hogy Marianna jelentése: “kegyelemmel teljes nő”.

Híres viselői közé tartozik többek között a magyar műkorcsolyázó Nagy Marianna, az olasz politikus Marianna Madia, az amerikai színésznő Marianna Hill és a skót színész-rendező Marianna Palka. A név Magyarországon a 20. század közepén-kétharmadán volt igazán közkedvelt, ma inkább klasszikus, időtálló választásnak számít.

Személyiségkép és névrezgés: a Marianna név hangulata a névszimbolikában többnyire a 6-os és a 9-es minőségekhez kapcsolódik: a 6-os a gondoskodás, a családközpontúság és az esztétikum száma, a 9-es pedig a szolgálat, empátia és bölcsesség jelképe. Ha te is Marianna vagy, gyakran tapasztalhatod, hogy természetesen vonzódsz a harmóniateremtéshez, és könnyen vállalsz felelősséget másokért. Ugyanakkor figyelj arra, hogy ne vállalj túl sokat – a belső egyensúly most, Mindenszentek napján is különösen fontos üzenet lehet.

