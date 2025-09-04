10 merész bronzos manikűr ötlet ősz elejére
istockphoto.com

Címlap / Stílus / Test / 10 merész bronzos manikűr ötlet ősz...

10 merész bronzos manikűr ötlet ősz elejére

Fehér Dia
Írta 2025.09.04.

Ha valami igazán merész ősz eleji manikűrre vágysz, próbáld ki ezt a bronzosat!

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Ugyan a naptár szerint már szeptembert írunk, most még van lehetőség egy szuper átmeneti manikűrre, ami elvezet a nyárból az őszbe. Ehhez szuper választás a bronzos köröm, ami gazdag aranyló fényével tökéletesen megidézi az évszakváltás hangulatát. Összegyűjtöttünk néhány szuper inspirációt, ha te is kipróbálnád ezt a trendet!

A megunhatatlan mágneses

Egy barnás-bronzos árnyalatú mágneses manikűr szuper választás, ha nem díszítéssel, hanem önmagában a lakkal szeretnél különleges hatást elérni.

Oldalak: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/10
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

10 imádnivaló piknik ihlette manikűr, amit le is mentettem magamnak

10 imádnivaló piknik ihlette manikűr, amit le is mentettem magamnak
„Nem haverkodunk mióta megtudta melyik pártra szavaztam” – Miért szakadnak meg a gyerekkori barátságok férfiaknál?

„Nem haverkodunk mióta megtudta melyik pártra szavaztam” – Miért szakadnak meg a gyerekkori barátságok férfiaknál?
A papagáj, aki megmentette a kisbabát a fuldoklástól – hősies állat történetek

A papagáj, aki megmentette a kisbabát a fuldoklástól – hősies állat történetek
10 igaz sztori arról, hogy „rossz tett helyébe rosszat várj”

10 igaz sztori arról, hogy „rossz tett helyébe rosszat várj”
A sírás jobb, mint az antidepresszáns! Lenyűgöző kutatások a sírásról

A sírás jobb, mint az antidepresszáns! Lenyűgöző kutatások a sírásról
Fagyasztóba a harisnyát? 5 tipp, hogy a harisnyád tartósabb legyen

Fagyasztóba a harisnyát? 5 tipp, hogy a harisnyád tartósabb legyen
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK