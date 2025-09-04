10 merész bronzos manikűr ötlet ősz elejére

Ugyan a naptár szerint már szeptembert írunk, most még van lehetőség egy szuper átmeneti manikűrre, ami elvezet a nyárból az őszbe. Ehhez szuper választás a bronzos köröm, ami gazdag aranyló fényével tökéletesen megidézi az évszakváltás hangulatát. Összegyűjtöttünk néhány szuper inspirációt, ha te is kipróbálnád ezt a trendet!
A megunhatatlan mágneses
Egy barnás-bronzos árnyalatú mágneses manikűr szuper választás, ha nem díszítéssel, hanem önmagában a lakkal szeretnél különleges hatást elérni.
