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„10 évig kerestem, és három országgal arrébb megtaláltam az anyámat” – Örökbefogadottak mesélnek róla, hogyan találták meg a rokonaikat
Unsplash

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„10 évig kerestem, és három országgal arrébb megtaláltam az anyámat” – Örökbefogadottak mesélnek róla, hogyan találták meg a rokonaikat

Schuster Borka
Írta 2026.10.15.
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Vannak, akik már gyerekként tudják, hogy szeretnének egyszer választ kapni arra, honnan jöttek, mások csak felnőttként kezdenek kutatni a vér szerinti családjuk után.

A keresés néha évekig tart, és nem mindig úgy végződik, ahogy az ember elképzeli. Három örökbefogadott olvasónk mesélte el, hogyan talált rá a vér szerinti családjára.

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„10 évig kerestem, és három országgal arrébb megtaláltam az anyámat”

Nő oldalra pillant, portré
Unsplash

A 34 éves Réka mindig is tudta, hogy örökbe fogadták. A szülei soha nem titkolóztak előtte, de sokáig nem érezte úgy, hogy szüksége lenne több információra.

„A húszas éveim elején kezdett el igazán érdekelni, hogy ki az anyám. Nem haragudtam a nevelőszüleimre, és nem akartam lecserélni őket. Egyszerűen szerettem volna tudni, honnan jövök.”

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Az első információkat a rendelkezésre álló iratokból szedte össze. Tudta a születési nevét, az anyja nevét és azt is, hogy nagyjából hol élt, amikor megszületett. Csakhogy a név annyira gyakori volt, hogy az interneten semmire sem jutott vele.

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