10 étel, amit soha ne melegíts mikróban: el is mondjuk miért
10 étel, amit soha ne melegíts mikróban: el is mondjuk miért

Farkas Izabella
Írta 2025.10.26.

A mikróhullámú sütő ma már elválaszthatatlan része a modern háztartásoknak. Gyors, praktikus és megkímélhet minket attól, hogy hosszú perceket töltsünk a tűzhely mellett. Azonban vannak olyan ételek, amelyek esetében a mikrózás nem csak az élvezeti értéket ronthatja, hanem akár káros is lehet az egészségünkre nézve.

Főtt tojás

Talán meglepő, de a főtt tojások újramelegítése a mikróban kockázatos lehet. Amikor a tojást mikróba tesszük, a benne lévő gőz feszítheti a héjat, amely így explózióhoz vezethet. Ez nem csak rendetlenséget okoz, hanem égési sérüléseket is eredményezhet, ha nem vagyunk óvatosak.

A legjobb, ha elkerüljük a tojáson belüli nyomás felgyülemlését, és más módszerekkel – például forró vízbe helyezéssel – próbáljuk meg felmelegíteni.

