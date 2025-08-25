Néha végezd bal kézzel a feladataidat – a tudomány szerint csodás hatása lesz
istockphoto.com

Néha végezd bal kézzel a feladataidat – a tudomány szerint csodás hatása lesz

Farkas Izabella
Írta 2025.08.25.

A legtöbben annyira megszoktuk, hogy a domináns kezünket használjuk mindenre, hogy észre sem vesszük, mennyire egyoldalúan terheljük az agyunkat. Pedig ha néha a másik kezedet is bevonod – például bal kézzel mosol fogat, írsz vagy fogod az evőpálcát –, azzal szó szerint új kapcsolatokat építesz az agyban. Ezt több kutatás is alátámasztja.

Írás és rajzolás bal kézzel – tartós fejlődés

Egy 2016-ban publikált tanulmányban jobbkezes résztvevőket kértek meg arra, hogy tíz napon keresztül minden nap rajzoljanak és írjanak bal kézzel. A változás döbbenetes volt: szinte mindenkinél jelentősen javult a bal kéz ügyessége, és ami még fontosabb, fél évvel később is megmaradt ez a fejlődés.

Az agyi képalkotó vizsgálatok azt is kimutatták, hogy közben a két félteke közötti kapcsolatok átalakultak, vagyis az agy megtanult másképp együttműködni. Ez bizonyítja, hogy ha szokatlan feladatokkal eddzük magunkat, az hosszú távú rugalmasságot ad az idegrendszernek.

Evőpálcás gyakorlat – az agy átállítja magát

Egy másik kísérletben, 2019-ben, japán kutatók jobbkezes diákokkal végeztettek el hathetes tréninget, amely során kizárólag bal kézzel kellett evőpálcát használniuk. A tanulók nemcsak ügyesebbek lettek az evőpálcával, hanem az agyi aktivitásuk is átrendeződött.

A kutatók felfigyeltek rá, hogy a mozgásvezérlés új területeket kezdett bevonni, miközben más, addig domináns területek visszavettek a szerepükből. Ez azt mutatja, hogy az agy képes újrahangolni saját működését, ha olyan kihívás elé állítjuk, amely teljesen idegen a megszokott mintáitól.

