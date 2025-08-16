A Harvard szakértője felfedi a titkot: ezt kell tenned, ha utálod a főnöködet, de a munkádat szereted 

Előfordult már veled, hogy egy igazságtalan vagy mérgező főnök miatt otthagytad azt a munkát, amit egyébként szerettél?

Ha igen, nem vagy egyedül: felmérések szerint a rossz főnök az egyik leggyakoribb oka, amiért az emberek felmondanak a munkahelyükön.

Manfred Kets de Vries pszichoanalitikus szerint javíthatunk általános boldogságunkon, termelékenységünkön és még az energiaszintünkön is, ha átvesszük az irányítást a kényelmetlen munkahelyi helyzet felett. A kérdés már csak az, hogyan csináljuk mindezt?

1/3 Próbálj empatikus lenni



Néha a munkahelyi stressz elleni küzdelem legjobb módja, ha megpróbálsz empátiát tanúsítani, amint persze könnyebb mondani, mint megtenni. Azonban rengeteget jelent, ha elválasztod személyes énedet a munkádtól. Már ez önmagában is segíthet jobban strukturálni a határaidat és azt, hogy más szemmel nézz a főnöködre.„Próbáld megérteni a főnök ödre nehezedő külső nyomást" – mondta Kets de Vries. „Fontos, hogy ne csak arra koncentrálj, mit tesz, hanem próbáld megérteni azt is, miért teszi!"Ha ezt sikerül meglépned, azzal belelátsz főnököd küzdelmeibe, stresszébe és szorongásaiba és így őszintébb, nyíltabb beszélgetéseket folytathattok egymással, valamint megértőbb tudsz lenni vele szemben. A munkahelyi empátia gyakorlása egyébként is elengedhetetlen, hiszen segít mások érzéseinek, gondolatainak és elméjének pontosabb és teljesebb megértésében. Miért ne kezdhetnéd a gyakorlást a főnöködön?

