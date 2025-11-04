„Beírtam a dolgozatába hogy pu*ci” – Ugratásnak indult, dráma lett a vége

Olykor egy ártatlan kis csínynek is komoly következményei lehetnek.
1/10 A szék
Kihúztam a széket unokatesóm alól az esküvőjén. Be voltam csiccsentve és azt gondoltam, viccesen mutat majd a videón, ahogy seggreül. Úgy esett, hogy eltört a farokcsontja és a gerince is sérült. Azóta az egyik lába nem mozog jól és zsibbad.
2/10 Zselatin
Tesómmal valamiért úgy gondoltuk, jópofa lesz, ha megvicceljük anyát és zselatinport szórunk a mosogatóba. Eldugult a lefolyó, de úgy, hogy egy vagyonba került a duguláselhárítás. Anyám egyedül nevelt minket és közölte, hogy ezzel ugrott a nyaralásunk, mert az erre félretett pénz elment a vízszerelésre. Egész nyáron otthon senyvedtünk a kis panelban.
Megijesztettük a barátnőmet egy bulin, ami olyan jó sikerült, hogy az ijedtségtől rohamot kapott és lefejelte a konyhapultot. Kitört a felső két metszőfoga, amit rengeteg pénzbe került megcsinálni. Mi, az ijesztgetők dobtuk össze a pénzt, de utána már sosem lett igazán szép a mosolya.