Ilyen felnőtt lesz a gyerekedből, ha most túlkontrollálod
iStock

Ilyen felnőtt lesz a gyerekedből, ha most túlkontrollálod

Farkas Izabella
Írta 2025.09.10.

A túlkontrolláló szülők gyermekei gyakran tapasztalják a folyamatos ellenőrzés és beavatkozás hatásait. Már a korai években lefektetett szabályok következményei felnőttkorban is megmutatkozhatnak. Az ilyen szülői magatartás gyakran az őszintén jó szándékból ered, mégis komoly hatással lehet a gyermek önállóságának és önértékelésének kialakulására.

Egy ilyen háttérrel rendelkező felnőtt ember gyakran szorongással vagy bizonytalansággal küzd, hiszen sosem tanulja meg igazán, hogyan kezelje az önálló döntéseket.

Gyakran alakul ki bennük függőség a külső elismerések iránt, mivel gyerekként gyakran kapcsolódott a szeretet kimutatása a teljesítményeikhez.

Nehezen éri el az érzelmi önállóságot

A túlkontrolláló szülők gyermekei gyakran nehezen válnak érzelmileg függetlenné. Ez a felnőttkorban párkapcsolati nehézségekhez vezethet, hiszen sokan úgy érzik, hogy folyamatosan iránymutatásra van szükségük ahhoz, hogy stabil érzelmi állapotot érjenek el. Ez pedig párkapcsolati konfliktusokat is szülhet, ahol a másik fél úgy érezheti, hogy egyfajta szülői szerepbe kényszerül.

A felnőtt gyermek sok esetben keresi az olyan partnert, akiben megjelenik a kiszolgáltatottsága iránti részvét. Ez azonban veszélyes dinamikát alakíthat ki, mely gátolja a valódi, egyenrangú párkapcsolatok kialakítását.

