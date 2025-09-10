Ilyen felnőtt lesz a gyerekedből, ha most túlkontrollálod

Egy ilyen háttérrel rendelkező felnőtt ember gyakran szorongással vagy bizonytalansággal küzd, hiszen sosem tanulja meg igazán, hogyan kezelje az önálló döntéseket.
Nehezen éri el az érzelmi önállóságot
A túlkontrolláló szülők gyermekei gyakran nehezen válnak érzelmileg függetlenné. Ez a felnőttkorban párkapcsolati nehézségekhez vezethet, hiszen sokan úgy érzik, hogy folyamatosan iránymutatásra van szükségük ahhoz, hogy stabil érzelmi állapotot érjenek el. Ez pedig párkapcsolati konfliktusokat is szülhet, ahol a másik fél úgy érezheti, hogy egyfajta szülői szerepbe kényszerül.
A felnőtt gyermek sok esetben keresi az olyan partnert, akiben megjelenik a kiszolgáltatottsága iránti részvét. Ez azonban veszélyes dinamikát alakíthat ki, mely gátolja a valódi, egyenrangú párkapcsolatok kialakítását.