Ilyen csúnya következményei lehetnek, ha mindig mindent túlgondolsz

A pszichológiai hatások között szerepel a döntésképtelenség is, mely állapot különösen teherbíró képességünkre van rossz hatással. Amikor túl sokat agyalunk, egyre nehezebb megszületnie a tényleges döntéseknek, ezáltal növelve a bizonytalanság érzését az életünkben.
A fizikai következmények
A folyamatos túlgondolás nemcsak a lelki egyensúlyunkat borítja fel, hanem testünkre is negatív hatással lehet. Az állandó agyalás stresszt okoz, ami pedig emeli a kortizolszintet. Ez a hormon felelős a „harcolj vagy menekülj” válaszreakció beindításáért, ami hosszú távon egészségügyi problémákat idézhet elő, például magas vérnyomást, szívbetegségeket vagy immungyengeséget.
Érdekes módon a folyamatos agyalással együtt járhat a fáradtság és a krónikus fejfájás is, melyek megnehezítik a mindennapok élvezetét. Az alvászavarok is jellemzőek, hiszen az elalvás előtti túlzott gondolkodás akadályozhatja a pihentető alvást, ami tovább növeli a stressz mértékét.
