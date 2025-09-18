A pszichológusok szerint így ismered fel, ha valaki titokban irigy rád

Biztosan előfordult már veled, hogy úgy érezted, valaki a közvetlen környezetedben nem teljesen őszinte veled. Ennek egyik oka lehet a féltékenység, amely megnyilvánulhat különféle viselkedési formákban. A pszichológusok szerint a féltékeny emberek gyakran irigyen néznek mások sikereire vagy jó kapcsolatára, ami különféle módokon juthat kifejezésre.

Az irigység árulkodó jelei

Egy ilyen személy esetén fontos észrevenni azokat az árulkodó jeleket, amelyek a titkos irigységre utalhatnak. Ezek között szerepelhet a negatív kritika, a lekicsinylő megjegyzések vagy a passzív-agresszív viselkedés, amelyek mind arra utalhatnak, hogy az illető titokban féltékeny rád. Figyeljük meg, hogy ezek a jelek hogyan jelennek meg mindennapi interakcióink során.

