Ezeket a nasikat add a gyerekednek, ha rágcsálna valamit

1. Diákcsemege, a klasszikus választás
A diákcsemege egy olyan harapnivaló, amely egyszerre kombinálja a különböző magvakat és aszalt gyümölcsöket. Ezzel nemcsak, hogy természetes energiát biztosít, de vitaminokkal és ásványi anyagokkal is ellátja a szervezetet. Ráadásul rendkívül könnyű összeállítani. Válasszunk bátran mandulát, diót, mogyorót, szárított áfonyát és mazsolát, hogy változatossá tegyük ezt a kellemes kompromisszumot!
Tápanyagok a diékcsemegében: a magvak jó forrásai az egészséges telítetlen zsíroknak, fehérjének, magnéziumnak és E-vitaminnak, míg az aszalt gyümölcsök természetes cukrokat, rostot, káliumot és antioxidánsokat tartalmaznak.
