Ezeket a nasikat add a gyerekednek, ha rágcsálna valamit

A modern világ számos káros étkezési szokást hozott magával, amelyek közül az egyik legkifogásolhatóbb talán a kommersz rágcsálnivalók fogyasztása. A gyerekek élete tele van kísértésekkel, különösen, ha a boltok polcai roskadoznak a színes csomagolású, finomnak ígérkező nassolnivalóktól, mint például a csipszek és csokik. Szülőként azonban felelősségünk van abban, hogy alternatívát kínáljunk ezek helyett.

1. Diákcsemege, a klasszikus választás

A diákcsemege egy olyan harapnivaló, amely egyszerre kombinálja a különböző magvakat és aszalt gyümölcsöket. Ezzel nemcsak, hogy természetes energiát biztosít, de vitaminokkal és ásványi anyagokkal is ellátja a szervezetet. Ráadásul rendkívül könnyű összeállítani. Válasszunk bátran mandulát, diót, mogyorót, szárított áfonyát és mazsolát, hogy változatossá tegyük ezt a kellemes kompromisszumot!

Tápanyagok a diékcsemegében: a magvak jó forrásai az egészséges telítetlen zsíroknak, fehérjének, magnéziumnak és E-vitaminnak, míg az aszalt gyümölcsök természetes cukrokat, rostot, káliumot és antioxidánsokat tartalmaznak.

