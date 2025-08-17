A tengerillatnak az agyad is örül – meglepő kutatási eredmények

A tengerparti nyaralás nemcsak a homokban heverészésről vagy a napozásról szól. Van valami különleges abban, amit a legtöbben csak egyszerűen „tengerillatnak” neveznek – és amint megcsap minket, máris érezzük, hogy lassul a pulzusunk, kisimulnak az idegeink. Ez az illat nem csupán nosztalgikus élményekhez kötődik, hanem valós biokémiai és pszichológiai hatásokat gyakorol ránk. A legújabb tudományos kutatások is megerősítik: a tengerillat több, mint kellemes élmény – valódi egészségügyi hatásokkal jár.
Tudtad?
A tengerillatát nagyrészt a dimetil-szulfid (DMS) nevű szerves vegyület okozza, amelyet fitoplanktonok – apró tengeri élőlények bocsátanak ki, amikor lebomlanak.
A DMS illata nemcsak felismerhető, hanem egyes tanulmányok szerint affektív válaszokat is kivált az agyban. Bár maga a DMS hatása az emberi agyra még részletesebb kutatásokat igényel, hasonló szaglási ingerületeknél már kimutatták, hogy a természetes illatok – főként a vízhez és növényzethez köthetőek – csökkenthetik a szorongást és növelhetik a pozitív hangulatot.