Őszi/téli kapszulagardrób: 7 alapdarab, amivel minden szetted katalógusba illő lesz 

Szabó Erzsébet
Írta 2025.11.01.

Biztosan te sem szeretnél unalmas, téli kapszulagardróbot, de szerencsére nem is kell emiatt aggódnod, annyira izgalmasnak ígérkezik a szezon. Ahhoz, hogy össze tudd állítani a személyre szabott kapszulagardróbodat, szem előtt kell tartanod, milyen aktuálisan az életviteled. Milyen ruhákat hordasz a hétköznapokon, a munkahelyeden? Miket veszel fel, amikor a hobbidat, kedvenc időtöltéseidet űzöd? Végül ellenőrizd, a kedvenc mintáid, anyagaid divatosak-e és persze mérlegeld azt is, milyen időjárási körülményekhez szeretnél öltözni. Ha megvannak a válaszok, már jöhet is a szelektálás és a gardrób összeállítása!

1/7 Csinos blúzok

A blúzok tekintetében széles palettáról válogathatsz és mindegyik kellően egyedi, izgalmas lesz akkor is, ha az öltözéked többi része szinte semlegesnek mondható. Olyan felsők viszik idén a prímet, mint a selyemblúzok és a csokornyakkendővel, rakott nyak- valamint vállrésszel dúsított fazonok. Az ingek között a fehér gombos és a csíkos, esetleg sötétkék változatok dívnak, de a garbók is visszatértek a divatba és a derékszabású alsókhoz még mindig nyugodtan vásárolhatsz rövidített felsőket.

2/7 Kabátok

Kabátok terén meglehetősen széles a választék és a klasszikusokon túl akadnak a kínálatban izgalmas, feltűnő darabok is. Trendinek számítanak a tweedkabátok, a duplasoros, gyapjú hatású és a steppelt kabátok is. Utóbbiakból gyakoriak a túlméretezett, oversized darabok. A műbőr dzsekikről sem kell lemondanod, ha nem életbevágó, hogy nagyon meleg kabátba burkolózz a mindennapok során. Ha viszont ez fontos, a hosszú és oversized pufi kabátok mellett érdemes döntened.

3/7 Csodaszép ruhák

Az őszi-téli szezonban is jó szolgálatot tesznek a ruhák, hiszen mindig adódik olyan alkalom, amikor szükséges a csinos, elegáns fellépés. A tweedruhák mellett a midi, A-vonalú kötött ruhák és az áttetsző anyagberakásos fekete ruhák hódítanak. Utóbbiak közül aktuálisan a háromnegyedes ujjú változatok számítanak igazán népszerűnek, de a hosszú ujjú miniruhák is közkedveltek.

