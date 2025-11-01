Őszi/téli kapszulagardrób: 7 alapdarab, amivel minden szetted katalógusba illő lesz 

Biztosan te sem szeretnél unalmas, téli kapszulagardróbot, de szerencsére nem is kell emiatt aggódnod, annyira izgalmasnak ígérkezik a szezon. Ahhoz, hogy össze tudd állítani a személyre szabott kapszulagardróbodat, szem előtt kell tartanod, milyen aktuálisan az életviteled. Milyen ruhákat hordasz a hétköznapokon, a munkahelyeden? Miket veszel fel, amikor a hobbidat, kedvenc időtöltéseidet űzöd? Végül ellenőrizd, a kedvenc mintáid, anyagaid divatosak-e és persze mérlegeld azt is, milyen időjárási körülményekhez szeretnél öltözni. Ha megvannak a válaszok, már jöhet is a szelektálás és a gardrób összeállítása!