Ezeket a tárgyakat ideje elpakolni – ha nem teszed, visszahúznak a nyárba

A nyár elmúltával mindannyian érezzük a késztetést, hogy megváltoztassuk a környezetünket, és készüljünk az őszi hónapokra. A lakásunk ilyenkor átalakul egy otthonosabb, melegebb légkörű hellyé. De mi a helyzet a tárgyakkal, amelyek a nyarat idézik? Ha nem vigyázunk, ezek a tárgyak visszahúznak minket a nyárba, és megakadályozhatják, hogy teljes mértékben átéljük az évszakváltás varázsát.

Az utolsó nyári hangulatjelek

Egyes lakáskiegészítők, mint például a vízparti dekorációk, kagylók vagy a világos pasztellszínek, valóban emlékeztethetnek minket a felemelő nyári napokra. Bár ezek a tárgyak mesésen mutatnak a személyes terünkben, az ősz érzetének teljes megéléséhez érdemes őket elpakolni. Próbálj meg az őszi árnyalatokkal játszani, mint a meleg vörösek, narancsok és sárgák, amelyek az otthonodat az őszi táj színeire hangolják.

Kucorodj be egy meleg takaró alá, és váltsd le a nyári, könnyed textíliákat vastagabb anyagokra, melyek nemcsak látványban, hanem érzetben is az őszi hangulatot hozzák el neked és családodnak.

Külső terasz és kert

Ahogy közelegnek a hűvösebb hónapok, a kerted és teraszod is átváltozhat. Azok a nyári kerti bútorok, amelyek a napsütötte pillanatokat szolgálták, lehet, hogy már nincsenek összhangban az időjárás változásaival. Az idei év őszére érdemes lehet átgondolni, hogy mely elemeket érdemes eltenni vagy átrendezni.

Ha van lehetőséged, cseréld le a könnyű nyári anyagokat időjárásálló, tartósabb anyagokra, amelyek az őszi esőknek és szeleknek is ellenállnak. Ez nemcsak az élettartamukat növeli meg, hanem az őszi hangulatot is jobban előidézi a külső tereken.

