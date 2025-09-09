A szülés utáni időszak nehézségei, amit tabuként kezelünk

Sok kismama szembesül azzal, hogy a teste a szülés után egészen másként néz ki, mint korábban. A bőr laza, a hasizmok nem találják régi formájukat, és a plusz kilók nem tűnnek el olyan gyorsan, mint ahogy azt sokan várnák. Ezek a változások mélyen érintik az önértékelést, különösen, ha a társadalmi elvárások is nyomást gyakorolnak arra vonatkozóan, hogyan is "kellene" kinéznie egy anyának.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

1. A testi változásoktól meginog az önértékelés

Ezekkel a testi változásokkal szinte minden nő szembesül, mégis kevesen beszélnek róla, sok esetben a szégyen vagy a bűntudat érzése miatt. Fontos tudni, hogy ez egy természetes folyamat, és idővel a test visszanyerheti korábbi formáját, de ehhez türelemre és saját magunk elfogadására van szükség.

https://www.istockphoto.com/photo/close-up-of-a-belly-with-scar-from-c-section-a-woman-holding-a-baby-showing-her-gm1387632562-445515559

A cikk folytatódik, lapozz!