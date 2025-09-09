A szülés utáni időszak nehézségei, amit tabuként kezelünk
istockphoto.com

Címlap / Életmód / Család / A szülés utáni időszak nehézségei, amit...

A szülés utáni időszak nehézségei, amit tabuként kezelünk

Farkas Izabella
Írta 2025.09.09.

Sok kismama szembesül azzal, hogy a teste a szülés után egészen másként néz ki, mint korábban. A bőr laza, a hasizmok nem találják régi formájukat, és a plusz kilók nem tűnnek el olyan gyorsan, mint ahogy azt sokan várnák. Ezek a változások mélyen érintik az önértékelést, különösen, ha a társadalmi elvárások is nyomást gyakorolnak arra vonatkozóan, hogyan is "kellene" kinéznie egy anyának.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

1. A testi változásoktól meginog az önértékelés

Ezekkel a testi változásokkal szinte minden nő szembesül, mégis kevesen beszélnek róla, sok esetben a szégyen vagy a bűntudat érzése miatt. Fontos tudni, hogy ez egy természetes folyamat, és idővel a test visszanyerheti korábbi formáját, de ehhez türelemre és saját magunk elfogadására van szükség.

https://www.istockphoto.com/photo/close-up-of-a-belly-with-scar-from-c-section-a-woman-holding-a-baby-showing-her-gm1387632562-445515559

Oldalak: 1 2 3 4 5

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/5
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

Így szabadulj meg azoktól az apró, szürke bogaraktól az otthonodban: tippek ezüstös pikkelyke ellen

Így szabadulj meg azoktól az apró, szürke bogaraktól az otthonodban: tippek ezüstös pikkelyke ellen
Ezt irigylik legjobban tőled az emberek – születési hónapod alapján

Ezt irigylik legjobban tőled az emberek – születési hónapod alapján
Mekkora az esélyetek a szakításra? Teszteld!

Mekkora az esélyetek a szakításra? Teszteld!
Innen tudod, hogy megromlott a tojás – nem biztos, hogy büdös!

Innen tudod, hogy megromlott a tojás – nem biztos, hogy büdös!
Tízezreket is megtakaríthatsz ezzel a 4 iskolai spórolási tippel

Tízezreket is megtakaríthatsz ezzel a 4 iskolai spórolási tippel
A legjobb megoldások öregedő nyakra – 5 tanács bőrgyógyászoktól

A legjobb megoldások öregedő nyakra – 5 tanács bőrgyógyászoktól
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK