Ezek a szokások keményen rombolják a női önbizalmat

A kifogástalan megjelenés mítosza
A média és a közösségi oldalak által sugallt „tökéletes” női kép elérhetetlen elvárásokat támaszt. Az Instagram, a magazinok és a reklámok azt üzenik, hogy a szépség egy bizonyos külső megjelenéshez kötődik. Azonban, ha folyamatosan ezekkel a képekkel hasonlítjuk össze magunkat, azzal csak aláássuk önbizalmunkat.
Az ápolt külső fontos, de sokkal lényegesebb, hogy elfogadjuk önmagunkat olyannak, amilyenek vagyunk. A belső szépség, az önbizalom és az elfogadás áll az igazi vonzerő középpontjában. Egy-egy nap, amikor szeretetteljesebb szemmel tekintünk magunkra a tükörben, nagyban hozzájárulhat az önbecsülésünk megerősítéséhez.
A cikk folytatódik, lapozz!
«Előző
1/5Következő»