Színekkel varázsolj tágas tereket – A fehéren túl
Színekkel varázsolj tágas tereket – A fehéren túl

Lukács Kamilla
Írta 2025.08.26.

Az otthonunk belső terének kialakítása izgalmas és kreatív feladat lehet, különösen akkor, amikor megpróbáljuk a tereket optikailag nagyobbnak érzékeltetni. Bár a fehér szín az egyik legnépszerűbb választás a tértágításra, a paletta ennél sokkal gazdagabb lehetőségeket kínál. Nézzük meg, mely színek segítenek abban, hogy otthonunk igazán nagyobbnak tűnjön, anélkül hogy elfullasztanánk a kreativitásunkat.

A lágy kékek nyugtató hatása

A lágy kék árnyalatok, mint például az égkék vagy a pasztell kék, különös vonzerővel bírnak, hiszen egyszerre nyugtató és térnövelő hatással vannak a helyiségre. Éppen ezért ezek az árnyalatok kiváló választások lehetnek nappaliban vagy hálószobában, ahol az ellazulás, pihenés fontos szerepet játszik.

A kékek hideg tónusa segít abban, hogy a falak visszahúzódjanak, így a szoba tágasabbá válik. Ne félj azonban kombinálni világos szürkékkel vagy fehérrel, hogy még légiesebb hatást érj el.

