Megvan, melyik szexpóz csökkenti a leginkább a stresszt

Mikor a mindennapi élet stresszei ránk nehezednek, gyakran keresünk valami kiutat. Az egyik legmeglepőbb megoldás lehet a szex, amely nemcsak az intimitást és kötődést erősíti, hanem bizonyítottan csökkentheti a stressz-szintet is. A szexuális együttlétek során a test oxitocint termel, amelyről közismert, hogy csökkenti a szorongás mértékét és javítja a kedélyállapotot.

Tanulmányok kimutatták, hogy a rendszeres, minőségi szexuális együttlétek hozzájárulhatnak a mentális és fizikai egészség javításához. Ezenközben nemcsak endorfinok szabadulnak fel, amelyek a boldogság érzéséért felelősek, hanem a kortizol szintje is csökken, amely gyakran összefügg a stresszel.

A misszionárius póz varázslata

Talán meglepő, de az egyik legklasszikusabb és legegyszerűbb szexuális pozíció a misszionárius póz, amely segíthet a stressz csökkentésében.

Az oxitocin, amely gyakran „szeretethormonnak” nevezett, erősíti a kötődés érzését, ezáltal segít abban, hogy a felek még inkább közel kerüljenek egymáshoz, ami lehetőséget ad a stressz feloldására. A misszionárius póz egyszerűsége lehetővé teszi, hogy a párok teljes mértékben egymásra koncentráljanak, és élvezzék a közös élményt.

