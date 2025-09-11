Megvan, melyik szexpóz csökkenti a leginkább a stresszt

Tanulmányok kimutatták, hogy a rendszeres, minőségi szexuális együttlétek hozzájárulhatnak a mentális és fizikai egészség javításához. Ezenközben nemcsak endorfinok szabadulnak fel, amelyek a boldogság érzéséért felelősek, hanem a kortizol szintje is csökken, amely gyakran összefügg a stresszel.
A misszionárius póz varázslata
Talán meglepő, de az egyik legklasszikusabb és legegyszerűbb szexuális pozíció a misszionárius póz, amely segíthet a stressz csökkentésében.
Az oxitocin, amely gyakran „szeretethormonnak” nevezett, erősíti a kötődés érzését, ezáltal segít abban, hogy a felek még inkább közel kerüljenek egymáshoz, ami lehetőséget ad a stressz feloldására. A misszionárius póz egyszerűsége lehetővé teszi, hogy a párok teljes mértékben egymásra koncentráljanak, és élvezzék a közös élményt.