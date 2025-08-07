A szervezet 4 biztos jelzése, hogy most NEM igényli a húst

Mindenki mást gondol arról, hogy kell e húst fogyasztanunk és, ha igen, akkor mikor és milyen mennyiségben. Ahelyett, hogy a legújabb táplálkozási trendeket követnénk, próbáljunk meg inkább testünk jelzéseire figyelni, mert pontosan tudja, hogy éppen mire van szüksége.
1/4 Beszélj a testeddel!
Rengeteg betegség (testi és mentális is) fakad a nem megfelelő táplálkozásból. A nem megfelelő alatt azt értjük, hogy nem a saját tested számára legideálisabb étkezést folytatod. Évről-évre berobbannak az egyre divatosabb diéták és bár legtöbbjük hatásos, általában azért, mert bizonyos ételcsoportok kiiktatásával érik el a kalóriadeficitet.
Ráadásul úgy, hogy nincs teljes egészében személyre szabva, hiszen a test egy roppant okos rendszer szerint működik, vagyis mindig éppen aktuális állapota szerint jelez a gazdájának, hogy milyen üzemanyagra lenne szüksége.
Ez fokozottan igaz a vírusos időszakokra, mikor a lehető legrosszabb megoldás, ha testünk jelzéseinek ellentmondva ragaszkodunk egy diétához. Ideje lenne mindenkinek elkezdenie kommunikálni a testével és megtudni, hogy melyek a valódi igényei.
Egy ketogén diéta bár hatásos lehet fogyás szempontjából, mégis könnyen lehet, hogy valakire a lehető legrosszabb módon fog hatni a szénhidrátmegvonás. Hasonlóképp a paleo diéta sem használ mindenkinek, sőt, bár elterjedt, hogy őseink húson és halon éltek, voltaképpen nem volt akkoriban olyan alapvető dolog a mindennapos húsfogyasztás a családok életében. És bár semmi baj nincs azzal, ha valaki állati fehérját fogyaszt, a szervezet képes jelezni, ha szüksége lenne némi húsmentes időszakra is.