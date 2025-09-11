Javul a szíved egészsége, ha szerelmes vagy. 5 furcsa dolog, amit a szerelem művel

Szerelmesnek lenni különleges érzés, amely sokakat varázsol el egy életen át. Az érzelmek vihara, amit átélünk, nemcsak a lelki életünkre van hatással, hanem testünkre is mélyen kihat. Kutatások bizonyítják, hogy a szerelem nem csupán érzelmi állapot, hanem konkrét fizikai következményei is lehetnek. Ilyen például az, hogy a fájdalmat is kevésbé érezzük, amikor szerelmesek vagyunk.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

A szerelem csökkenti a fájdalomérzetet

Amikor szerelmesek vagyunk, agyunkban számos kémiai folyamat zajlik, felerősödik az endorfinok termelése, ami természetes fájdalomcsillapítóként működik. Egy a Stanford Egyetem által végzett kutatás szerint a romantikus szerelem aktivál olyan agyi területeket, amelyek csökkentik a fájdalomérzetet. Ez egyértelműen bizonyítja, hogy domináns partner jelenlétében kevesebb fájdalmat érzünk a kísérleti alanyok visszajelzései alapján.

További kutatások is alátámasztják, hogy a szerelem hatására felszabaduló hormonok, mint például az oxitocin, szintén hozzájárulnak a fájdalomérzet csökkentéséhez, és elősegítik a boldogságérzetet. Az oxitocin nem véletlenül kapta meg a „szeretethormon” nevet, hiszen jelentősen befolyásolja érzelmi jólétünket és fizikai komfortérzetünket.

A cikk folytatódik, lapozz!