Javul a szíved egészsége, ha szerelmes vagy. 5 furcsa dolog, amit a szerelem művel

A szerelem csökkenti a fájdalomérzetet
Amikor szerelmesek vagyunk, agyunkban számos kémiai folyamat zajlik, felerősödik az endorfinok termelése, ami természetes fájdalomcsillapítóként működik. Egy a Stanford Egyetem által végzett kutatás szerint a romantikus szerelem aktivál olyan agyi területeket, amelyek csökkentik a fájdalomérzetet. Ez egyértelműen bizonyítja, hogy domináns partner jelenlétében kevesebb fájdalmat érzünk a kísérleti alanyok visszajelzései alapján.
További kutatások is alátámasztják, hogy a szerelem hatására felszabaduló hormonok, mint például az oxitocin, szintén hozzájárulnak a fájdalomérzet csökkentéséhez, és elősegítik a boldogságérzetet. Az oxitocin nem véletlenül kapta meg a „szeretethormon” nevet, hiszen jelentősen befolyásolja érzelmi jólétünket és fizikai komfortérzetünket.