Ezért érzed szeptemberben mindig azt, hogy “újrakezdenél”

Suli, új célok, önfejlesztés
Szeptember több szempontból is az újrakezdés szimbóluma. Az iskolai év kezdete által mélyen beágyazódott az emlékezetünkbe, a diákéveink alatt ez az időszak nálunk is a friss célok, tervek megalkotását jelentette. Az iskolakezdés, a különböző tanári elvárások és az új tantárgyak olyan érzést keltettek, mintha lehetőség nyílna a tiszta lap kezdetére.
Ez a rítus természetesen felnőttként is tovább él bennünk. Az emberek gyakorta érzik úgy, hogy az őszi hónap kiváló lehetőséget nyújt arra, hogy új célokat tűzzenek ki, legyen szó karrierről, személyes kapcsolatokról vagy éppen a saját fizikai állóképességük növeléséről.
