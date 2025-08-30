Ezért érzed szeptemberben mindig azt, hogy “újrakezdenél”
Ezért érzed szeptemberben mindig azt, hogy “újrakezdenél”

Szeptember, az év kilencedik hónapja különleges helyet foglal el sokak szívében, mégpedig nem csupán az iskolakezdés okán. Valójában egyfajta implicit lehetőséget nyújt arra, hogy újratervezd az éve hátralévő részét, és elgondolkodj azon, mit szeretnél újrakezdeni vagy megvalósítani. De miért van az, hogy ez a jelenség újra és újra visszatér minden évben, és hogyan tudod ezt konstruktív módon kihasználni az életedben?

Suli, új célok, önfejlesztés

Szeptember több szempontból is az újrakezdés szimbóluma. Az iskolai év kezdete által mélyen beágyazódott az emlékezetünkbe, a diákéveink alatt ez az időszak nálunk is a friss célok, tervek megalkotását jelentette. Az iskolakezdés, a különböző tanári elvárások és az új tantárgyak olyan érzést keltettek, mintha lehetőség nyílna a tiszta lap kezdetére.

Ez a rítus természetesen felnőttként is tovább él bennünk. Az emberek gyakorta érzik úgy, hogy az őszi hónap kiváló lehetőséget nyújt arra, hogy új célokat tűzzenek ki, legyen szó karrierről, személyes kapcsolatokról vagy éppen a saját fizikai állóképességük növeléséről.

