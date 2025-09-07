Szeptember 7.: Napos, enyhe idő és ritka teljes holdfogyatkozás várható!

Óránkénti részletezés:
- Reggel 6 és 9 óra között a hőmérséklet 15-18 fok körül alakul, kevés felhő lesz az égen, csapadék nem várható, a szél gyenge, 10-15 km/h körüli.
- Délelőtt 9 és 12 óra között a hőmérséklet gyorsan emelkedik 20 fok közelébe, napos idő várható, csapadékmentes, szél mérsékletesen fúj, 15-20 km/h.
- Délután 12 és 18 óra között a hőmérséklet eléri a 23-25 fokot, főként napos idő lesz, de az ország északi részén előfordulhatnak záporok vagy zivatarok, a szél élénk, 20-30 km/h is lehet.
- Este 18 és 21 óra között a hőmérséklet 20 fok köré csökken, a csapadék valószínűsége csökken, a szél gyengül.
- Éjszaka 21 és 24 óra között 16-18 fok várható, csillagos vagy enyhén felhős ég, szél gyenge.
A szélirány főként északnyugati, mérsékelt, de a záporok környezetében átmenetileg erősödhet.
A pollenhelyzet ma közepesen terhelő az allergiások számára, főként a parlagfű és a fűfélék pollenkoncentrációja mérhető, de nem éri el a kritikus szintet. Érdemes óvatosnak lenni a szabadtéri tevékenységeknél, különösen, ha érzékeny vagy.
Fontos, hogy ma este különleges csillagászati esemény is várható: teljes holdfogyatkozást figyelhetünk meg, ha az égbolt tiszta lesz, és ehhez megfelelő időjárás kell. Ezért a felhőmentes, száraz idő kedvez az égbolt megfigyelésének.
