Szeptember 13.: nem stabil ma az időjárás, ne most indulj kirándulni!

Óránkénti bontásban a hőmérséklet Budapesten így alakul:
- Reggel 6 óra körül 15-16 fok várható, a szél enyhe délies irányú, 10-15 km/h sebességgel.
- Délelőtt 9 órakor 18-20 fok körül alakul a hőmérséklet, kevés fátyolfelhővel, csapadék nem valószínű, a szél gyenge.
- Délben 23-24 fokig melegszik a levegő, főként a nyugati régiókban naposabb idő várható, de keleten gomolyfelhő-képződés kezdődhet.
- Délután 15 és 18 óra között akár 25 fokot is mérhetünk, ekkor keleten záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Ezekhez felhőszakadás, erős szél és kisebb jég is társulhat.
- Este 20-21 órakor 18-20 fok körüli hőmérséklet, a szél mérsékelt marad, a csapadék fokozatosan megszűnik.
- Éjfél körül lehűlés indul, 13-15 fokra csökken a hőmérséklet, csapadék nélküli, nyugodt idő.
A szél erőssége többnyire 10-20 km/h között alakul, de a zivatarok környezetében időszakosan viharos széllökések is előfordulhatnak.
A pollenhelyzet ma Magyarországon közepes vagy mérsékelt szintű allergiás terhelést jelent. Elsősorban a nyár végi virágporok, például az üröm és az útifű pollenjének koncentrációja lehet jelentős, ezért az allergiásoknak ajánlott figyelniük a tüneteikre, különösen délután, amikor a gomolyfelhők megjelenésével a levegő páratartalma is változhat. Szeles időben a pollenek nagyobb távolságra is elszállhatnak.
Összességében tehát a mai nap időjárása változékony, nappal kellemes, 23-25 fok körüli hőmérséklettel, de helyenként záporok és zivatarok kialakulásával. Az allergiások számára a közepes pollenkoncentráció miatt részleges óvatosság javasolt.