A szem körüli kis ráncok ellen tehetünk valamit? Ez az 5 szépségtrükk tényleg segít
iStock

A szem körüli kis ráncok ellen tehetünk valamit? Ez az 5 szépségtrükk tényleg segít

Nagy Emília
Írta 2025.09.12.

A szem körüli bőr az egyik legérzékenyebb terület az arcunkon, s mint ilyen, különös odafigyelést igényel, hogy megőrizhessük fiatalos kinézetét. Az évek múlása, valamint a környezeti tényezők hatására apró ráncok jelenhetnek meg, amelyek sokszor bosszantóan makacsnak tűnnek. De vajon valóban tehetünk-e valamit ezen finom kis vonalak ellen? Most öt olyan praktikát villantunk fel, melyek nemcsak egyszerűek, hanem hatékonyak is.

Első mindig a hidratálás

A megfelelő hidratálás elengedhetetlen, ha csökkenteni szeretnénk a ráncok megjelenését. A szemkörnyék finom bőre különösen hajlamos a kiszáradásra, ezért fontos, hogy ne hanyagoljuk el a mindennapos hidratálást. A hidratáló krémek és szérumok segíthetnek a bőr vízhiányának pótlásában, emellett pedig a hyaluronsavat tartalmazó termékek különösen hatásosnak bizonyulnak a bőr rugalmasságának fokozásában.

A bőr hidratáltságának megőrzése érdekében érdemes olyan termékeket választani, amelyek nem csupán a bőr felszínén hatnak, hanem a mélyebb rétegeket is képesek táplálni. Így biztosíthatjuk, hogy arcbőrünk kellően puha és sima maradjon, miközben minimalizáljuk a ráncok kialakulását.

istockphoto.com

