Milyen személyiségű emberek élnek a legtovább? Ezek a tulajdonságok általában közösek

A hosszú élet titka sokakat foglalkoztat, hiszen ki ne szeretne minél tovább és egészségesen élni? Az életmód, a táplálkozás és a genetika mellett kutatások kimutatták, hogy bizonyos személyiségjegyek is hozzájárulhatnak a hosszabb élettartamhoz. De vajon mely tulajdonságok azok, amelyek segítenek abban, hogy több évtizedig élvezzük az életet? Az alábbiakban bemutatjuk a leggyakrabban emlegetett személyiségjegyeket, és megvizsgáljuk, hogyan járulnak hozzá a hosszú élethez.

Kiegyensúlyozottság

Az érzelmi egyensúly fontos szerepet játszik az egészség megőrzésében. Olyan emberek, akik képesek megőrizni nyugodtságukat, még a legnehezebb időkben is, általában tovább élnek. A stressz ugyanis számos krónikus betegség kiváltó oka lehet, ezért ha képesek vagyunk megbirkózni a stresszel és megőrizni higgadtságunkat, az csökkentheti a betegségek kialakulásának kockázatát.

Egy tanulmány, amelyet a Kaliforniai Egyetem végzett, azt találta, hogy azok, akik alacsonyabb stressz-szinttel élnek, kevesebb eséllyel halnak meg idő előtt. Az érzelmi stabilitás segíthet a vérnyomás szabályozásában is, ami szintén hozzájárulhat a hosszabb élettartamhoz.

